尝试集体肛交受重伤‧少女被迫终生使用“屎袋” 根据媒体报道，目前在澳洲，许多年轻女性都遭到看色情片上瘾的男友折磨，已经成为新的社会问题，

悔不当初！一名十六岁的女孩遭男友怂恿尝试集体肛交后，直肠受到严重的伤害，需要在余生中使用“屎袋” (colostomy bag) 生活。

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根据媒体报道，目前在澳洲，许多年轻女性都遭到看色情片上瘾的男友折磨，已经成为新的社会问题，

塔斯曼尼亚医生巴斯蒂安赛德尔告诉ABC电视台，他注意到复制色情视频中看到的那些行为可能会出现的危险。他说：“我们越来越多地看到肛裂（anal fissures）例子。其中女性比男性更多，都是由男性与女性发生性行为时引起的。“

一位老师则表示，自己的一名16岁女学生，就在男友要求下，模仿色情片情节参加了肛交性爱派对，被多名男性粗暴地肛交，导致她直肠与肛门严重受损，之后终身都要使用“屎袋”。

网络安全专家苏珊麦克莱恩曾为政府提供建议，并在学校发表讲话，揭露了当他们的男朋友试图模仿色情片中看到的东西时，女生是如何受重伤的。

麦克莱恩女士补充说，女孩们“经常感到无力说'不'。”

根据资料，澳洲在PornHub等网站访问者排名第九，仅次于印度，英国和美国 - 但也是平均观看时间较长的一个。

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色情教育组织Reality And Risk告诉该广播公司，其研究表明，近90％的最受欢迎的色情片包括身体攻击。

一名教师指出，许多制片人会说他们推出的色情片主要是基于对男性观众的需求。由于界限不断被推动，许多以前看来荒谬的性行为越来越普遍。

而一位曾被迫参与前男友“色情幻想”的女性，也提出呼吁：“色情片的情节和现实生活是完全不同的，演员们看来好像很享受，但其实真的很痛”。