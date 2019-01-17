经济保活力．今年失业率料保持3.3% 11月失业率稳在3.3%，经济学家预期国内经济活动保活力，预测2019年全年失业率将保持在3.3%稳定水平。

（图：马新社）

（吉隆坡16日讯）11月失业率稳在3.3%，经济学家预期国内经济活动保活力，预测2019年全年失业率将保持在3.3%稳定水平。

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MIDF研究预期，商业信心保持上扬，国内经济活动料继续显活力，加上首11个月失业率稳在3.3%，预测2019年失业率稳在3.3%。11月就业增长率按年扬2.5%至1490万人。

11月劳动人口按年扬2.5%至1550万人，相比10月增长2.4%，然而相比10月的0.8%失业率，11月失业率按年扬2.2%，写2017年1月以来最高。

11月工业生产指数走疲至2.5%（10月增长4.2%），出口由10月964亿跌至848亿令吉，单月出口增长1.6%，落后市场6.6%之预期，按月比则跌12.0%。

MIDF认为，即使外围贸易紧张，外贸与工业生产指数持续稳定扩展，国内的就业与薪资稳定增长，可撑起内需。

2018年首10个月平均就业增长9万2300岗位，较2018年和平均的12万3000岗位低；去年10月的10万3000新职缺由原产业、制造业、建筑业。

制造业职缺从9月的2万7300个，增至10月4万零600个，农业从2万跌至9000个。

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“预期贸易紧张消退，可为制造业创造更多就业契机，紧随2019年财政预算案释放更佳经济前景，未来职缺可逐步改善至9万和10万个之间。”

低加值岗位仍占去年首10个月的78.4%，超越2017年同期的76.0%。