东南集团拟发股筹5600万还债 东南集团（SEACERA）计划发行股票集资近5600万令吉，主要用于还债。

（吉隆坡16日讯）东南集团（SEACERA,7073,主板工业产品服务组）计划发行股票集资近5600万令吉，主要用于还债。

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将先发售3131万令吉新股来清偿特定债权人的债务，再私下配售30%新股，最多筹措2463万6000令吉来偿还银行贷款和作为营运资本。

该公司发文告表示，拟发售每股21仙的1亿4909万3576股新股，相等于总值3131万令吉，来偿还该公司和2家子公司拖欠特定债权人的所有债务。

随后，东南集团建议向待定潜在投资者私下配售1亿2633万7153股，相等于缴足资本30%新股，发售价将在稍后决定。

假设发售价为每股19.5仙，该公司将最多筹得2463万6000令吉，扣除50万令吉的企业活动开销，其余2000万令吉和413万6000令吉将用来偿还银行贷款和作为营运资本。

整个企业活动完成后，东南集团缴足资本将从现有的3亿8941万9572令吉扩大至最多6亿1126万1776令吉，负债比将从0.09倍降至0.05倍。