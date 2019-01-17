利亮时·华社损失4200万？ 马华公会被定为为华人政党，而民主行动党虽然也被认为是华基政党，但是该党是标榜多元族群的政党。

日前马华副总会长姚长禄表示，财政部长林冠英在大选前承诺，一旦执政就会给拉曼大学学院（以前的拉曼学院-TAR college）6000万令吉的行政拨款，如今林冠英身为财政部长，但是拉曼大学学院只获得550万拨款。日前62间独中得到1200万，从姚长禄的观点来看，实际上华人社会损失了4200万，因为拉曼大学学院没有获得6000万的行政拨款，只是得到了1200万。姚长禄进一步批评林冠英的偏差的政策，就是林氏一再提醒华社不要以族群思维争取华社权益，而盟友土团党和人民公正党却不断强调马来人优先。

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就姚长禄的论述，我们可以分两个部份来去分析，首先昔日的拉曼学院和今日升格的拉曼大学学院，到底是属于马华公会，抑或是华人社会，还是全国人民？1969年2月24日，拉曼学院在马华公会的领导下创建，学院名称取自我国第一任首相东姑阿都拉曼。当时马华总会长陈修信创立拉曼学院，真的是为了华人社会？笔者认为，当时的拉曼学院是不分族群来收生，其创立除了培养国家人才外，有部份因素是在反制独立大学的成立。

拉曼学院为何大部分是华人子弟进入就读？首先在1969-1990年间，在国内升学的管道是十分有限，尤其对收入中下的家庭而言。马来子弟有公立大学和玛拉学院，他们不会选择当时尚未建立名声，以及要缴交较高学费（相较于公立大学和玛拉学院）的拉曼学院就读。对华人子弟来说，大学之门在1970年代以后，变得越来越窄，而收费较其他私立学院低廉的拉曼学院，自然成为了首选。笔者也是拉曼学院的校友，我们都会感念这所学府对我们的培育，但是这所学府不属于华人社会。从当年陈修信创立之初，该校应该是被定位为属于这个国家和全民的学校。因此姚长禄说华人社会损失4200万拨款的论调是值得商榷的。

有关指林冠英厚此薄彼，这是否也在指责昔日的马华公会？

马华公会被定为为华人政党，而民主行动党虽然也被认为是华基政党，但是该党是标榜多元族群的政党。民主行动党与新加坡的人民行动党拥有一定的渊源，两党强调的是“马来西亚人的马来西亚”。然而，以目前我国的政治环境以及族群关系来看，要达到这个目标仍然是一个遥不可及的“理想”。

林冠英强调马来西亚人的概念是没有错的，只是这个国家尚无法接受“马来西亚人的马来西亚”的观念。面对目前的政治现实，就是马来人是我国最大的族群，我们必须尊重和以该族群优先，这是马华公会和民主行动党都清楚的问题。如今朝野易位，马华公会高举民族主义的大旗来挑战民主行动党，但是回想从前马华公会是否有照顾到华人社会。去年5月的大败，马华公会还无法体认华人社会对该党的失望。目前的马华公会，与其不断指责民主行动党，不如积极走入基层为华人社会服务。不断的挑战民主行动党，只会让自己昔日缺点不断浮现在华人社会眼前，反而让民主行动党得分。未来一年，马华公会必须沉潜，多做少说，而民主行动党能否得民心，人民自然能够分辨，不需马华公会处处的提醒。



(星洲日报／眼明心亮·作者：利亮时·台湾高雄师大东南亚暨南亚研究中心教授兼主任)