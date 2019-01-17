黄荣文．禁烟乱象丛生 日前到一间相熟的茶室喝咖啡，与店东聊起政府的禁烟令，却见业者大吐苦水。

日前到一间相熟的茶室喝咖啡，与店东聊起政府的禁烟令，却见业者大吐苦水。

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业者申诉，政府要求茶室、咖啡店或饮食中心禁烟，虽说是为了照顾其他非烟民食客，但是业者根本是难以约束随时随地都要抽一根的烟民。

由于禁烟令也波及业者，可被罚款2500令吉，所以当时业者意图劝戒烟民不要在其店内吸烟，但是却不成功，反而遭呛：“我现在要吸烟，你要怎样？”

是的，如果烟民态度强硬，业者根本束手无策，一来对方毕竟是顾客，接下来就是损失一名顾客，二来若是业者态度也强硬，业者和顾客就要碰出火花了。

无独有偶，本月13日在吉隆坡甲洞一个食摊业者劝请3名男烟民不要在食摊范围里吸烟，最终引起冲突，最后还打伤摊主妻子和一名员工。

有关事件传开了，民众也形容政府不应要求业者约束吸烟的食客，因为遇到了蛮横不讲理的食客，最后业者可能被殴打、被掌掴等，绝不是求财的业者所能承受的后果。

此外，一些向来有在店外摆桌椅营业的餐馆，也在禁烟令执行后，出现室内没有人吸烟，但是室外桌椅范围坐满吸烟的食客，出现楚河汉界的情况。

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这方面的执法及非禁烟区仍存模糊的灰色区域，所以餐馆业者及员工对于这些生意，难道又能拒以门外吗？

希盟推翻国阵实现60年来第一次改朝换代后，一些政策朝令夕改（U转）、一些政策态度强硬，根本没有一个准绳的存在，甚至让人有欺善怕恶的观感。

人民看到，政府在禁烟令、在废死课题方面，态度都很强硬，是因为这些政策虽引起不满，但是却没有人会号召群众上街去反弹？相反的，类似消除一切形式种族歧视国际公约（ICERD）、黑鞋白鞋的规定、高贷基金（PTPTN）方面却又能够一再U转。

也许，希盟领袖不是天使，何况马哈迪形容就算是天使也会犯错，所以才会在犯错时需要U转，但是人民衷心希望，希盟政府未来在推动任何政策前三思，多花时间深入研究好过一蹴而就随意执行。