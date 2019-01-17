郑翊．为导演服务？ 某堂课的教授曾在堂上说过，电影制作有一条残酷的规则：所有的幕后都是在为导演服务。

某堂课的教授曾在堂上说过，电影制作有一条残酷的规则：所有的幕后都是在为导演服务。

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我当时并不觉得这非常残酷，就像乐队都要有个frontman。但也不至于“服务”这么卑微，一部电影需要导演的创意、摄影的构图、声音的补充、灯光的设计、制片的策划等等，导演及背后的团队本就是相辅相成，集结创作的。

真正的残酷在于，电影是拍给大众看的，票房好坏在于制作团队是否联合把导演的故事打造到最好。电影在大众眼里只有好看或不好看，大概只有像我们这样学电影的人，会说出“我觉得电影本身很难看但摄影还不错”这种话。

这学期我们班分成四个剧组拍片，我正好不是导演，趁机试试教授口中的残酷。但很快我就明白教授为何会在课堂上如此劝诫。

许多人都是心高气傲的初生牛犊，固执于呈现自己的想法。摄影师想对画面特别构图、灯光想打出特别精致的光。有时会成就一些出乎意料的镜头，但有时也会因此拖延拍摄进度，进而影响导演发挥的空间。

在拍片拍得又饿又累的时候，还要看导演和摄影吵架，剧组成员们的心也容易散掉。但我也见过导演将私人情绪带入剧组内，对于某个特定剧组人员的意见反弹极大，影响整个剧组的和谐气氛，也影响日程进度。

为一部片子的创作牺牲付出，固然是电影系学生的理想，但教授也说过，拍片并没有那么伟大。但即便镁光灯只有一个，也不代表大家就无法自如在岗位上参与创作。

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电影和小说的作者始终有别，小说是个人创作，电影却是导演领导下的联合创作。

片场导演最大，但之于创作自由面而言，其他成员能够发挥的空间到哪里？而之于人性面而言，其他人能够各自忍受的界线又在哪里？

这是一个永远需要被沟通与协调的点。

这学期我们班初入片场，开始理解到拍片最难在于人。或许这四年更重要的，是学会如何在片场里周旋沟通。