发现狂犬症须通报兽医局．郑国霖：民众勿恐慌 太平区国会议员郑国霖指出，尽管太平与武吉干当被列为狂犬症疫区，但民众受促勿过于恐慌，一切让兽医局人员作专业处理，同时与兽医局全面配合。

狗主用车辆把狗只载到兽医局，等待注射疫苗。（图：星洲日报）

（霹雳．太平16日讯）太平区国会议员郑国霖指出，尽管太平与武吉干当被列为狂犬症疫区，但民众受促勿过于恐慌，一切让兽医局人员作专业处理，同时与兽医局全面配合。

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需带家禽接种疫苗

郑国霖受询时说，在宪法中，兽医局会派员到首病发区方圆一公里内，进行沿户为家禽接种疫苗，至于其他地区的民众，则需自行带家禽进行疫苗接种。

他提醒爱狗民众，不要因为爱狗心态便包庇感染到狂犬症的家禽，不让这些狗只接受兽医局的处置，相反的应该面对现实的，以免造成病情扩散，最终一发不可收拾。

他促请民众，一旦发现家里或周遭野狗或猫出现狂犬症，必须即刻联络兽医局，让该局采取行动。

“根据了解，目前兽医局执法人员在捕捉野狗措施中，并非要捕杀太平的所有野狗，只是在各个地区抽样捕捉一些野狗进行检验，如果检验发现病症全呈阳性，整个地区内的野狗就得人道灭。

郑国霖表示，兽医局的作为，皆在于控制病症扩散，希望民众了解，接受兽医局在疫区采取措施。

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至于有太平爱狗群体，希望有关当局采取文明手法以对应流浪狗问题，他欢迎有建设性的意见，并称愿意与他们商讨恰当方案，长期性解决区域中流浪猫狗问题。