携对讲机入泰坐牢一个月‧青年获释感谢各造帮助 阿米鲁阿迪（22岁）获释和办完所有手续后，昨日傍晚回国到母亲茜蒂朱柏达（48岁）位于亚罗士打高尔夫球园的住家。

阿米鲁阿迪（右）亲吻母亲西蒂朱柏达脸颊，感谢母亲为他奔波求援。（图：星洲日报）

（亚罗士打16日讯）兼职旅行车司机在泰国境内因携带对讲机被捕的大马青年阿米鲁阿迪，经过家人奔波筹足并缴付逾7万令吉罚款和律师费后，终于在本月14日获泰国警方释放，摆脱了一个月的牢狱之灾。

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阿米鲁阿迪（22岁）获释和办完所有手续后，昨日傍晚回国到母亲茜蒂朱柏达（48岁）位于亚罗士打高尔夫球园的住家。

他今午在母亲陪同下召开新闻发布会，感谢在这事件中协助他和家人度过难关的各界人士，包括通过众筹短时间内在网上捐献逾2万令吉的好心人等。

促出国前查清条例

他希望这个毕生难忘的经历也让大家引以为鉴，尤其出国前须事先查清楚有关国家的条例和违禁品，勿成为下一个受害者。

他表示在泰国坐足一个月牢，期间感到徬徨无助、害怕、担心和想念家人，曾无数次掉下男儿泪。

他在牢狱内也遇到约二三十名大马籍囚犯，大家态度友善，尤其一名印裔男子更不断安慰他，劝他别想太多，让他渐渐地放下不安的心。

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阿米鲁阿迪与妻子阿菲卡（22岁）和一名稚儿住在吉隆坡。

他原本要兼职旅行车司机赚多点钱持家，没料到第一次工作出行和第一次踏入泰国，就面对了如此痛苦的经历和煎熬，让他留下很深的阴影。

他说，往后若要到泰国旅游，他也会在熟悉当地规矩的人士相伴下，才敢踏入泰国。

茜蒂：四处奔波筹款救儿

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茜蒂朱柏达说，为了筹募逾7万令吉费用，包括法庭罚款逾5万1800令吉，她和家人四处奔波向亲友借钱、当掉金饰和网上筹款，女儿甚至交出筹备婚礼的储蓄款项，才能把阿米鲁阿迪拯救出来。

经历了一个月奔波后终将儿子带回家，她希望儿子可继续留在米都与她生活和工作。

莫哈末阿米鲁阿迪是于去年12月14日，从霹雳驾驶休旅车载7名旅客入境泰国，在昔罗（Sadao）临检时，被泰方查获携带对讲机而遭逮捕。

他当时也被泰国警方发现有各类准证问题，因此被罚款逾5万令吉。