中国翻拍韩剧《宫》 网民吁别毁经典 中国娱乐公司传递娱乐16日宣布将会开拍多部电视剧，当中包括翻拍韩剧《宫》、泰剧《天生一对》、日剧《UNNATURAL》等。不过……

由尹恩惠、朱智勋、宋智孝等人出演的2006年经典韩剧《宫》，当年播出后让男女主角朱智勋和尹恩惠爆红，该剧至今仍贵为许多韩剧迷心目中的“经典”，然而根据中国传媒报道，中国娱乐公司传递娱乐16日宣布将会开拍多部电视剧，当中包括翻拍韩剧《宫》、泰剧《天生一对》、日剧《UNNATURAL》等。

广告

网民对于中国方面再次翻拍经典韩剧都大表不满，更请求剧组“放过《宫》”，不要糟蹋一部经典剧，同时认为《宫》所谈及的君主制度题材绝对过不到中国官方审批，认为到时又要将剧情大大改写才有机会播出，那就会将《宫》改到不伦不类。有网民更留言问到底中国编剧是不是死了？或是被雪藏？所以才要不断翻拍其他国家的剧集，而不是自己创作一些新题材剧集。

但是也有粉丝期待童年的经典被翻拍，甚至开出演员名单，提名沉月或是杨紫演出女主角申采静，而李信这个角色有网民认为邓伦可以，至于温暖但有点腹黑的李律，网民则认为马天宇不错，但不论名单有谁，《宫》的死忠粉丝都认为拍不出原剧的味道。目前上述翻拍剧都还在筹备阶段，开拍日期、演员名单尚未公布。