兴业马屋业成焦点．伊银并购蠢蠢欲动 并购列车2019年有望重新开动，而焦点将落在伊斯兰金融领域，特别是即将转型为全方位伊斯兰银行的马屋业（MBSB）。

（吉隆坡16日讯）银行并购列车开开停停闹了几年，却迟迟难成美事，在走过相对平淡的2018年后，并购列车2019年有望重新开动，而焦点将落在伊斯兰金融领域，特别是即将转型为全方位伊斯兰银行的马屋业（MBSB,1171,主板金融服务组）。

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安联研究认为，马屋业（MBSB,1171,主板金融服务组）与亚洲金融银行（AFB）去年2月刚完成合并，重塑和推展零售银行业务，安联认为与马屋业一样由雇员公积金局（EPF）控制的兴业银行（RHBBANK,1066,主板金融服务组），最适合推动合并行动。

数据显示，公积金局分别持有马屋业和兴业银行的63.77%和40.62%股权。

安联说，兴业银行和马屋业整合伊斯兰银行资产后，将晋身为继马来亚银行（MAYBANK,1155,主板金融服务组）和人民银行之后，资产第三大的伊斯兰银行集团，资产规模达1030亿令吉。

马兴业金融 拉杰赫

合并箭在弦上

2014年，兴业银行、马屋业和联昌集团（CIMB,1023,主板金融服务组）提出的“世纪大合并”，其中一项计划就是结合3家公司的伊产最大的伊斯兰金融机构，惟这项大计最终胎死腹中。

除了马屋业，马兴业金融（MIDF）和大马拉杰赫（A lRajhi）银行合并为区域伊斯兰银行的计划，也箭在弦上。

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安联指出，据说国家银行已放行两行磋商，马兴业金融和拉杰赫合并，这可打造100亿令吉伊斯兰资产的金融机构，若包括普通资产，新公司的规模将提高到140亿令吉。

“两家公司合体，也可能促成国民投资公司（PNB）让马兴业金融上市。此外，马兴业金融也可能通过注入马银行伊斯兰银行（Maybank Islamic），完成间接上市活动。”

数据显示，国投掌握马银行的51%股权、MNRB控股（MNRB,6459,主板金融服务组）的59%股权，以及其他本土银行的少数股权。

回教银行重组方向不明

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至于另一小型银行的回教银行（BIMB,5258,主板金融服务组），目前的重组方向不明。回教银行可说是股价表现最糟银行股，尽管盈利增长逾10%，股价却跌20%。

回教银行最大股东为朝圣基金局，持股达53.47%。

安联认为，回教银行重组主要有两选项，把回教保险业务（占回教银行营运盈利20%）重组在回教银行旗下，或脱售回教银行保险业务，然而如今未决。

回教银行可受抵押、个人融资业务支援而稳定增长，在大马回教保险（TAKAFUL,6139,主板金融服务组）持股约60%持续支援其增长。

大马银行续为并购黑马

除了伊斯兰银行，合并大计阴沟翻船的大马银行（AMBANK,1015,主板金融服务组），也依然是不可忽视的并购黑马。

大股东澳纽银行仍心系亚洲

大马银行和兴业银行合并案2017年8月正式告吹，目前专注于内部增长策略。

安联指出，大马银行廉宜估值，加上大股东澳纽银行（ANZ）仍心系亚洲，目前仍是潜在受收购对象。

澳纽银行目前仍在大马银行持股24%，且在印尼泛印银行（Panin）手握39%股权，在中国上海农商银行持股20%。

澳纽银行仍在大马银行董事有代表，惟并不干扰营运；期间若其余大股东大马机构（AmCorp）集团脱售股权，则将出人意表。

此前丰隆研究也提出，大马银行脱售总值5亿5391万令吉的呆账和贷款资产，管理层虽称此次活动意在强化资本，但却可能是为潜在并购活动预先清理账目。