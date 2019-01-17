申请贷款索取10%手续费？ 自立合作社：没这回事 自立合作社今日驳斥网民在脸书声称15年前向该组织申请贷款，被索取10%手续费的说法，并表示将保留对相关人士或组织采取法律行动的权利。

（吉隆坡16日讯）自立合作社今日驳斥网民在脸书声称15年前向该组织申请贷款，被索取10%手续费的说法，并表示将保留对相关人士或组织采取法律行动的权利。

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该机构在文告中说，最近获悉有网民在脸书称：“和马华那边KOJADI借过，他们说要扣除10%手续费，我就说罢了不要了，可是他们说手续已经办了，硬要把贷款过账给我，我说要退回给他们，他们说10%也要一并还。”，有关网民也声称没有贷款资格，只想拿点钱来进行电脑买卖小生意。

自立合作社斥责该网民的贴文有多个不符、误导、虚构及中伤该社之处。

文告指出，根据该社资料，该网民从来并非社员，亦未曾向该社申请或获得贷款。

按照该社章程及合作社法令规定，该社不得提供贷款给任何非社员。任何人要向该社申请贷款，首先必须申请成为社员。

“既然该网民在15年前非本社社员，为何本社能为他提供贷款，‘硬要把贷款过账给他’？此外，社员要获得贷款之前必须与本社签订贷款等法律文件，而不能随便‘硬’把贷款过账给社员。”

文告指出，其次，该社为社员提供贷款时，只向社员收取当局批准的费用（如保险、印花税等），绝无该网民所说10%手续费。

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“其三，15年前本社所提供的贷款只有教育贷款，资助学生深造，而无其他贷款如商业贷款。该网民声称要申请贷款开始电脑买卖的小生意之说，纯属无中生有。”

自立合作社希望任何人或组织不要为了任何目的，在任何媒体上发表对该社毫无根据的言论。而为了保障该社及6万社员的权益，该社将保留对相关人士或组织采取法律行动的权利。