爱狗人士：非杜绝狂犬症良方．别滥杀流浪狗 太平及武吉干当昨日被列为狂犬症疫区后，兽医局即采取对应行动捕捉区内的流浪狗，此举引起爱狗群体的关注，希望当局可与非政府组织配合，对流浪狗展开长短期管制计划，全面遏止狂犬症在国内爆发。

（霹雳．太平16日讯）太平及武吉干当昨日被列为狂犬症疫区后，兽医局即采取对应行动捕捉区内的流浪狗，此举引起爱狗群体的关注，希望当局可与非政府组织配合，对流浪狗展开长短期管制计划，全面遏止狂犬症在国内爆发。

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太平爱狗群体异口同声表示，我国应参考先进国家对待流浪狗的方案，而非在病例出现时，把流浪狗当成捕杀的对象。

他们表示，纵观狂犬症疫区内被杀害的狗数量，与真正受到感染的狗只对比有很大差距，这显示许多狗是白白丢送性命。

白德兴：兽医局勿未检先杀

每个月花费逾3000令吉作为流浪狗喂养及医疗费用的白德兴指出，兽医局应该先对狗只进行化验，若证实了感染狂犬症后才处决。

他说，如果未检先杀，是滥杀无辜。人与狗一样是有生命的动物，应该受到一视同仁的对待，他因很爱狗，每天致少喂养80余只流浪狗，也曾经为了护狗而被咬伤，但本身还是爱狗及痛恨伤害流浪狗者。

黄淑君：盼政府拨地设庇护中心

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收养流浪狗的黄淑君指出，政府应该要为丢弃的动物设立庇护中心，或拨地让爱狗人为流浪狗设立安全住所及设立收养场所。

她表示，在柔佛州有诺亚方舟收容弃养的动物，怡保也有庇护所，反观太平只有多名爱狗人士各自喂养及领养，造成照顾弃养动物工作倍感吃力。

她说，也因个人力量不足，令到弃养动物问题在太平趋向严重，所以大家应该结合力量，共塑人与动物和平共存的世界。

陈俐均：人为导致流浪猫狗暴增

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陈俐均指出，太平野猫野狗数量爆增是人为问题，许多人在饲养家犬及猫后，因为猫狗生病便弃养，结果衍生社会问题。

她说，因为别人的弃养，使到流浪的野狗及猫面对生命威胁，这是相当不人道的作为，而太平爱狗及猫人士因此会把这些猫狗带回家照顾。

“解决狂犬症的长远方案，需获得民众共同承担，而且兽医局也应扮演积极角色唤醒大家爱护动物的意识。”

她认为，如果长远有适当的措施，相信狂犬症也可获得全面解决，目前当局对狂犬症的捕杀野狗方案，不但欠人道，也不是最好的作法。

叶彩平：为野狗节育控制数量

协助流浪狗节育的叶彩平（50岁）指出，流浪狗被视为狂犬症的祸根有欠说服力，因为并非所有流浪狗都有感染病症，而没有病的狗却因此而丧命。

她指出，为流浪母狗节育，是其中一个控制流浪狗数量的最佳方案，而人们的弃养，是问题的根源。

陈慧玲：兽医局结扎较便宜

陈慧玲指出，平时都尽力的为流浪狗进行节育，早年因不知情，常将流浪狗带到私人兽医诊所进行结扎，私人诊所的结扎费是以狗的重量来计算，一般狗的费用介于百余至300余令吉不等。

“后来在友人告知下才带狗到兽医局去结札，也得付百余令吉，是比较省，但还是沉重承担。”

她说，听到太平及武吉干当被例为疫区后，担心很多流浪狗会遭到捕杀，心情一直很低落，令她感到心痛，彻夜难眠。