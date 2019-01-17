潘永华．无情火灾令人心酸 最近怡保发生数宗烧死人的火灾，包括九洞烧死6人、彬如美华花园烧死一人等，令人感到心酸。

最近怡保发生数宗烧死人的火灾，包括九洞烧死6人、彬如美华花园烧死一人等，令人感到心酸。

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一场火灾和一场意外的发生，都是悲剧，尽管有时未必会夺走人命，尽管有时造成的损害不大，但是都令人感到不幸。

一宗火灾发生时，轻微者可能只是烧毁神台、电脑桌、电表等，更严重者是烧穿屋顶、烧毁一两间房间，再严重者烧毁整间住屋，最严重者烧死人。

上述较轻者，装修或更换神台、桌子和一些杂物，可能只需花数百或上千令吉，如果烧屋顶或烧毁一两间房间，可能需要数千令吉维修，须知一般板屋居民多为中下层，中层收入还可应付，却也是一项负担，低层收入者要拿出数千令吉，确实是一件难事。

如果烧毁整间住屋，失去家园，这或将使低层人士失去栖身之所，而无容身之地，是否露宿街头，亦难预料；有一回采访一宗火灾，屋主家园被毁，满脸哀伤，而租户一时失去栖身之地，也感到一片傍偟茫然和忧愁。

当一间房屋被烧毁，屋主损失固然惨重，对于租户来说，虽然屋子并非其产业，惟租户的家私、衣服、贵重物品和重要文件被烧毁，损失也不菲，从头开始购买家私、衣服、各项物品，加上四处奔波重新申请新的文件，除了花费巨额款项，也耗费很大的体力和精神。

如果有人葬身火海，那是永远弥补不来的事了，人死不能翻生，后人痛失亲人后，内心的痛，旁人永远无法体会。

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在一般火灾发生时，老人家、残障、行动不良者、卧在病床者，处境最危险，身陷火海要走走不脱，内心焦急和惊恐万份，最终倒下，令人想来惊憟不已。

火灾是很无情和可怕的，消拯员和义务消防员在防止火灾和灭火中，尽了一份力，拯救了许多产业、财物和人命，应记一功，惟一点很重要的是，人人都应该小心提防，尽力做好防范工作，预防火灾发生。