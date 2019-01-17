基设部斥有人搞破坏 沙食水 放心喝 （亚庇16日讯）州政府今日强调，州内自来水供应均可安全饮用，并斥责散播谣言指水源不能安全饮用，企图制造混乱和恐慌。

（亚庇16日讯）州政府今日强调，州内自来水供应均可安全饮用，并斥责散播谣言指水源不能安全饮用，企图制造混乱和恐慌。

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滤水厂如常运作

州基本设施发展部长拿督彼得安东尼今日表示，他不排除有人趁水务局昨日接管58座之前由6间外包公司管理的滤水厂之际伺机搞事，试图破坏州政府的形象和引起民众恐慌。

他澄清，州内滤水厂没有面对如社交媒体广传的谣言所指，因缺乏氯气供应而导致所生产的净水不适合及不安全饮用。

“我必须强调，州内水供一切情况良好，所有的滤水厂均如常运作，没有问题。”

水务局报警揪造谣者

彼得今日在州基设部召开新闻发布会上，针对社交媒体流传指沙巴水源不安全饮用一事作出澄清时，向记者这么表示。

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他也严词警告试图“搞破坏者”，强调州政府会认真看待此事，一旦发现有人涉及散播谣言和“搞破坏”，将采取行动对付。

“我们知道有人试图‘破坏’我们的形象，我也下令要沙巴水务局总监（阿玛吉星）就此事向警方报案，让警方介入调查。”

据了解，日前有民众透过社交媒体收到指在沙巴水务局接管滤水厂后，沙巴水源不能安全饮用的短讯，引起民众恐慌。

州基本设施发展部长彼得安东尼强调州内水供可安全饮用，并下令水务局总监阿玛吉星（左）向警方报案，对付造谣者。中为州基设部助理部长拿督慕依斯比楚。

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彼得：139人拒合作

2滤水厂聘新员工

沙巴水务局昨日正式接管州内58座在之前由6间外包公司管理的滤水厂，当中有56座均顺利完成接管工作，仅有2座由同一公司管理的滤水厂面对问题。

州基本设施发展部长拿督彼得安东尼今日表示，沙巴水务局在接管山打根西加留及古达米劳这两座滤水厂面对问题，最终成功解决相关问题，让州内水供不因此受到影响。

他指出，照理在水务局人员接管滤水厂时，所有员工均需在场，惟该两座滤水厂的员工，即西加留滤水厂的94名员工及米劳滤水厂的39名员工尽数缺席。

“我们昨日已经安排人员接管，继续运作该2座滤水厂，一切照常运作，没有问题，州内也没有出现水供的问题。”

部分资产被取走

彼得今日在州基设部召开的新闻发布会上，针对沙巴水务局昨日接管州内58座之前由6间外包公司管理的滤水厂事宜，向记者这么表示。

他也披露，按照合约，滤水厂内的所有器材都可被诠释为州政府或沙巴水务局所有的财产，但当局却发现有些滤水厂内的资产如救生圈和氯气存货被取走。

“这可被视为妨害沙巴水务局运作的行为。”

保证吸纳所有员工

此外，彼得也再次保证，州政府将会把该6间公司的所有员工尽数吸纳进入沙巴水务局工作，同时也保持原有薪金，甚至有机会获得调涨。

“我知道有部分工作人员还未接到正式通知，但我保证，他们会被吸纳进入沙巴水务局，我们也会在近期内向他们递交相关通知函。”

不过基于西加留和米劳滤水厂共139名员工在接管时缺席，因而被视为放弃他们的权利，因此已命令沙巴水务局总监阿玛吉星立即找人填补相关空缺。

彼得较早前曾承诺，会尽数吸纳该6间公司共1335名员工进入沙巴水务局工作。

Arawira：保留法律追究权

至于其中一间合约被中止的公司Arawira有限公司昨日表示会就州政府单方面取消合约对该公司造成的损失，保留法律追究权利，彼得指这是该公司的权利。

他说，州政府也不排除会调查之前这些公司是否有遵守相关合约的内容，以及其他违法行为，若有发现不妥，同样会保留法律追究的权利。

“同样，若发现相关承包商在我们接管滤水厂时有作出妨害的行为，我们也会采取行动对付他们。”

他重申，州政府中止相关合约是基于财政上面对困难，加上由沙巴水务局接管能减少相关的开支，决定在1月15日起中止该6间公司的合约。

