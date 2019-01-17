王丽萍·为什么不可以建水坝 他指示州基本设施发展部长彼得安东尼尽快兴建水坝，满足人民在未来50年水供需求，声明即使有人反对也要建，不然未来水不够用，人民可能讨伐政府。

沙巴州政府要建新水坝，这是沙巴人民复兴党领袖执政以来多次反复强调的事。

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最近，首长沙菲益探访火灾灾民时说，消拯人员灌救行动面对水力不足，无法有效扑灭大火证明亚庇区水供不足，建新水坝事绝不能再拖。

他指示州基本设施发展部长彼得安东尼尽快兴建水坝，满足人民在未来50年水供需求，声明即使有人反对也要建，不然未来水不够用，人民可能讨伐政府。

现任政府要建坝没有出现像前朝国阵要在兵南邦区建凯端水坝般所面对强烈的反弹，沙菲益要加速建水坝的谈话也不见反对声，而是再次迎来倒台在野的沙巴团结党副主席佐尼摩西顿欢迎州政府U转，借此调侃国阵水坝计划反对者立场转弯，也证明建水坝的决定无误，并建议州政府干脆采纳国阵原有的水坝计划，不须另行启动在同一条河上的吧巴水坝计划。

不同的水坝但都是水坝，当朝野同调，意味着不管是前朝或政府都以建大型水坝为解决水供问题的唯一选择。比起凯端水坝，目前已公布的吧巴水坝资料有限，是否有进行环境冲击评估报告，以及对环境的影响都不明朗的情况下，州政府一再以水供不足、可能长期闹水荒等，催谷水坝计划。

如同沙巴火灾现场消拯员普遍面对水力偏低值得探讨，而未必与水供不足有直接关系一样，建了水坝若没有良好的水供管理和系统，也只就像是一座“漏水”的水坝；沙巴的无收益水高达50%，弊病丛生及闹出轰动全国的“水门案”的沙巴水务局也需要时间重整与改革。

水坝的兴建固然可以解决很多问题，例如吧巴水坝的目的要一次过把水送到亚庇、斗亚兰、吧巴、王麻骨等多个地区解决经济发展和民生水供需求，但大水坝要大面积的砍伐原本就具有储水功能的森林，对大自然的破坏也更甚，兴建与维护成本高昂，到了一定年限后，老旧水坝的安全疑虑不得不考虑拆除，一座水坝的沉重代价或不是这代人所能看见，但却是肯定的。这也是为何有的国家正在拆除水坝，把河流还给大自然。

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在我国这样的常年有雨的热带国家，人们可收集雨水减少对自来水的需求和依赖；各地区的河流可供做成多个小型储水池蓄水供各地就近使用，还有很多不需迷信大建设的方案都可成为水坝的替代选择，水供的问题不在于建不建水坝而是水资源管理，仓促行事肯定无法深入寻求长远与永续的解决方案，此外，若人民共同珍惜水资源等软体工程未尽心力，再庞大的硬体建设都有不堪负荷的一天。



(星洲日报／笔下真情‧作者：王丽萍‧《星洲日报》沙巴高级记者)