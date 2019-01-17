沉船漂流24小时·失踪渔夫获救 （古达16日讯）古达甘榜加拉布附近海域沉船后失踪的猛咬村渔夫刘辉雄（译音），于今午被古达渔商陈学强所救，庆幸安然无恙。

猛咬村渔夫刘辉雄船后失踪，昨午被古达渔商陈学强获救。刘辉雄精神奕奕。

（古达16日讯）古达甘榜加拉布附近海域沉船后失踪的猛咬村渔夫刘辉雄（译音），于今午被古达渔商陈学强所救，庆幸安然无恙。

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刘辉雄于昨午独自一人驾驶渔船到甘榜加拉布附近海域垂钓，海面突然刮起狂风，巨浪把船击沉。

他在沉船后于昨午12时24分发出手机短讯予友人法兰茜，之后便失去联系。法兰茜心知不妙，立刻向古达警方报案，要求水警和大马海事执法机构协助寻找刘辉雄及沉船下落，同时古达渔业公会秘书

黄圣发也通知在海上作业的渔船发挥守望相助精神，协助寻找刘辉雄的下落。

陈学强说，他今早11时30分在甘榜加拉布附近海域附近作业的渔船发现刘辉雄及渔船在海上漂流。

他立刻指示船长将刘辉雄救起，并将被海浪击沉的渔船拖起，交给古达大马海事机构处理。

他说，渔船船长还为刘辉雄提供饮水及食物，刘辉雄身体健康无受伤。

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陈学强还说，刘辉雄指他能在海上漂浮24小时，是靠穿著救生衣及求生意志力。