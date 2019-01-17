纳闽爆发手足口病·2幼园托儿所关闭 （纳闽16日讯）纳闽一家托儿所及一家幼儿园传出手足口症病例。





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（纳闽16日讯）纳闽一家托儿所及一家幼儿园传出手足口症病例。

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纳闽卫生局总监依斯慕尼波哈里今日向马新社透露，当局已勒令有关托儿所及幼儿园先后于昨（15日）及今日暂时关闭，以进行消毒。

他说，由于医院及诊所未向当局呈报确实病例，因此他无法透露多少个孩子患病。

依斯慕尼指出，当局是在开学第二周接到投报，指有关托儿所及幼儿园的数名学生出现手足口症的症状，在送诊后证实患上手足口症。

他说，当局早在开学前夕，便指示托儿所及幼儿园务必提醒家长，从沙巴或砂拉越回来的孩子们必须先到医院或诊所接受检查，确保没有染上手足口症。

家长未带染疫孩子就诊

“但显然有些不负责任的家长没有这么做，他们让患上手足口症的孩子在开学后照常到校，恐怕病毒已在校园内传播。”

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依斯慕尼敦促托儿所、幼儿园及各校提高警惕及做好防范措施，避免去年纳闽岛爆发手足口症疫情再次上演。据悉，2018年首6个月，当局便接获246宗病例投报，多达10所幼儿园及托儿所被勒令暂时关闭。