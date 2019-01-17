上市期适逢农历年到来．榴梿档变年货市场 榴梿上市期间适合逢农历新年前，买气大跌，业者把榴梿档变身年货市场，盼能借此刺激榴莲销量。





榴梿与年柑“并肩作战”，业者运用生意头脑，趁新春佳节前引入大批年柑售卖，以期渡过榴梿市场低迷的时期。（图：星洲日报）

（柔佛．新山16日讯）榴梿上市期间适合逢农历新年前，买气大跌，业者把榴梿档变身年货市场，盼能借此刺激榴莲销量。

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市场上最为常见的榴梿品种仍是猫山王，而本季的猫山王榴梿售价也因产量多而下跌50%，惟不见榴梿档口挤满人潮。

据受访的业者对星洲日报《大柔佛》社区报指出，本季榴梿的产地多为来自柔州各地，少有来自彭亨文冬的榴梿。

此外，一些业者趁着农历新年到来，自本月份开始引入年货在榴梿档售卖，年货数量甚至较榴梿多出几倍，让榴梿档瞬间化身年货市场，同时吸引顾客光顾榴梿档。

榴梿档主施展创意，在榴梿档前挂起红灯笼应节，吸引顾客前来采购年货。（图：星洲日报）

榴梿档引入礼篮及柚子等应节物品，为榴梿档增添新春气息。（圖：星洲日報）

张志成：新年后销量将回升

士姑来顺和花园的榴梿档主张志成（30岁）说，农历新年的消费品多数围绕在家庭用品，因此农历新年前的销量下跌70%至80%，进货量也少，但他相信新年之后的销量将会回升。

他表示，本季的榴梿是于去年11月起上市，相信将会持续至今年9月份。他说，目前的猫山王榴梿售价已降至4个100令吉，较早期便宜不少。

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尽管如此，他指出，本月份的榴梿产量多，榴梿的售价也随之降低，惟买气低迷。

为了刺激榴梿销量，他也引入多样化的年货，如肉干、礼篮、年饼等在档口售卖，希望能借此吸引顾客前来光顾榴梿档。

周财水：销量下跌50%

五福城的榴梿档主周财水（40岁）指出，农历新年前的榴梿销量下跌50%，进货量与销量皆下跌，榴梿售价虽低却不热销。

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他说，目前该档主要售卖猫山王榴莲，B型的猫山王售价为每公斤约20令吉；A型的猫山王售价为3个100令吉，每个平均为2公斤重。

他表示，该档目前每日的进货量已从3000吨降至1吨，主要顾客群为批发及零售。

他指出，该档自6天前开始售卖榴梿，同时于1个星期前引入年货，堪称“年货一条龙服务”，种类包括年饼、年柑、礼篮、肉干等，一些顾客也会购买真空包装的榴梿并带回家冷藏，待农历新年期间与亲朋好友共享。

他说，该档预计在下个星期展开榴梿促销吸引顾客，但一切仍需视榴莲产量而定，以免出现榴梿供不应求的情况。

郑国财：所有水果销量都惨淡

皇后花园的榴梿档主郑国财（56岁）指出，1月份逢学校开学日、农历新年前，不仅是榴梿，近乎所有种类的水果销量都惨淡，顾客把开销都花在孩子的开学用品及办年货，因而导致榴梿不热销。

他说，目前该档的猫山王榴梿成本为每公斤20令吉起，视榴梿体积大小而定；至于老树榴梿的售价则为每公斤12令吉起。

他表示，本季的榴梿自今年1月份起开始，预计只能供应1个月，而该档如今每日的进货量，已从早前的一整罗里的分量，减少至4至5箩。