反贪会：传召超过10人．倒霹大臣调查报告呈总部 霹雳州反贪污委员会主席拿督再诺说，反贪会已先后传召超过10人，协助调查倒霹雳州务大臣案，目前调查报告已呈交给总部，交由总部定夺。

再诺（右）在副手的陪同下，揭露吉辇县议会官员涉嫌勾结承包商弊案。（图：星洲日报）

（霹雳．怡保16日讯）霹雳州反贪污委员会主席拿督再诺说，反贪会已先后传召超过10人，协助调查倒霹雳州务大臣案，目前调查报告已呈交给总部，交由总部定夺。

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他今日召开新闻发布会受询时说，有关报告已交给总部，以决定是否要进一步调查，还是交由副检察司采取进一步行动。

另一方面，他说，反贪会日前逮捕了4人，包括3名在吉辇县议会处理报价评估委员会事务的公务员，他们涉嫌勾结供应商，以比市价高一倍的价格采购5辆用来运载垃圾的三轮摩哆车。

逮捕3涉收贿公仆

他说，3名公务员涉嫌利用职位和地位收取贿金，协助供应商赢得采购合约，其中一名46岁女公务员，涉嫌协助捏造多分报价单，好让该在外州的朋党供应商得以最低的报价，获取采购合约。

“49岁的女供应商，以每辆1万6500令吉供应吉辇市议会5辆三轮摩哆车，但其他部门却以低一半的价钱即约8000令吉，买到同款的三轮摩哆车。”

他说，另两名涉案男公务员的年龄同为31岁，他们与该女公务员分属U32及N19级公务员。

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他说，4人是11日在太平落网，被延扣4天，已在昨天获释。

他表示，反贪会援引2009年大马反贪污委员会法令23条文调查此案，并视情况进一步传召其他人进行调查工作。

他说，反贪会担忧，其他部门也出现类似贪污舞弊事件，并促请承包商不要效法，因为此举不但导致有关当局增加开销，采购到的物品品质更差，而且也剥夺了其他公司的机会。