TIGER BEER与您一起门开富贵迎新春 在农历新年期间，大家都会与亲朋好友欢聚一堂共度佳节，齐齐迎接新的一年，新的开始，愿新的一年里诸事顺利，万事如意。根据传统习俗，人们过年前都会来个大扫除、换个新发型，而在新年的第一天都会换上亮丽新衣裳，寓意着辞旧迎新、万象更新，洋溢着新年新气象。庆祝新年的方式会影响来年的运程，庆祝活动越热闹，喜庆气氛越浓厚，来年的运势就会越兴旺。

在农历新年期间，大家都会与亲朋好友欢聚一堂共度佳节，齐齐迎接新的一年，新的开始，愿新的一年里诸事顺利，万事如意。根据传统习俗，人们过年前都会来个大扫除、换个新发型，而在新年的第一天都会换上亮丽新衣裳，寓意着辞旧迎新、万象更新，洋溢着新年新气象。庆祝新年的方式会影响来年的运程，庆祝活动越热闹，喜庆气氛越浓厚，来年的运势就会越兴旺。

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这就是为什么马来西亚领先啤酒品牌Tiger Beer1在这个新春佳节力尽所能让粉丝们在即将来临的新年里能够有个好的开始。Tiger Beer所推出的新春特备活动《门开富贵迎新春》（Uncage New Beginnings）已经全面展开，数百万令吉的奖品等待粉丝们赢取。虽然距离农历新年还有几个星期，有几位Tiger Beer粉丝已经先拔头筹为新年讨了个好彩头，赢得了88,888令吉的大奖！

来自蒲种的21岁承包商柯俊良得悉他获奖时感到惊喜不已。有了88,888令吉作为开年红包，他计划利用这笔横财装修他的住家，给他的家人一个难忘的新年。

同时，来自亚罗士打的退休人士郑荣彦是在与五位朋友聚会时幸运地发现了得奖的酒瓶盖。他说他将与当晚共桌的友人们平分奖金，一起共享这份好运，此举充份彰显了真正的友谊。

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来自甲洞职业为木匠的Tiger Beer忠实粉丝郭仕秋指出，该品牌一向来都会趁佳节回馈顾客，也因此而闻名。他感到非常高兴能够赢得大奖。他计划把奖金存起来，以备日后使用并资助他儿子的大学教育。

如果您也想为新年讨个好彩头，您还有很多机会赢取奖品！您所需做的就是在参与的咖啡店、美食中心和中餐馆购买任何大瓶装Tiger Beer、Guinness Foreign Extra Stout或HeinekenR，然后检查瓶盖下是否印有字体。一个印有“福”字的瓶盖可以让您赢取一个价值88,888令吉红运红包，一个印有“禧”字的瓶盖则可以兑换一套独家Tiger Beer发财麻将，而15个印有“猪”字的瓶盖可以让您兑换独家福气糍碗。

当您在马来西亚全国各地的商店购买马来西亚喜力（HEINEKEN Malaysia）产品时，还有更多优惠和促销活动在等待着您-欲知更多信息，请浏览http://www.facebook.com/TigerBeerMy。