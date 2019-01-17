星观点·脱欧协议被否决的后果 现在距离脱欧的时间表已经剩下约两个多月，政治的动荡为脱欧更添一层麻烦。如果在3月29日之前没有达成任何协议，并经议会批准，那英国将在没有协议下脱欧，届时后果可能是灾难性的。

在英国国会议员各有议程、各怀鬼胎下，首相梅伊的脱欧协议以202票赞成对432票反对遭到否决。这是英国政府自1924年以来在国会遭受的最大败仗；议员们则进行了巨大的政治赌博，他们以为得到了想要的结果，殊不知接踵而来的将是未知的更大危机。

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梅伊的计划是试图缓和与欧盟的分歧，同时为正式脱欧铺平道路。遭受重大否决后，她两年来的奔走付诸流水。在脱欧派及留欧派各有盘算下，硬脱欧的风险大增，英国社会再次面临被撕裂的后果。无论是留欧派还是脱欧派都把事情看得太简单，要从一个建立了数十年的法律、经济和政治关系中脱离出来要比想像中困难。

现在梅伊还得极力保住她的相位，因反对党工党领袖科宾随即向国会提交不信任动议。一旦动议通过，梅伊很可能就得让贤予其他保守党领袖，科宾当然也虎视眈眈，不过他不太可能获得保守党的议员的支持。唯一旦无法组织新政府，英国就必须按照时序重新大选。

大选是科宾的选项，他承诺一旦任相将重新协议脱欧，可是却未包括重新公投。然而，一般认为，梅伊可以挺过不信任动议，就像之前她挺过本身党友提呈的不信任动议那样。但是，她必须提出脱欧协议的B计划，唯情况看来一切不见得顺遂。

现在距离脱欧的时间表已经剩下约两个多月，政治的动荡为脱欧更添一层麻烦。如果在3月29日之前没有达成任何协议，并经议会批准，那英国将在没有协议下脱欧，届时后果可能是灾难性的。

政府可以加强应急计划，但这很大可能不足以抵挡无协议脱区带来的经济和政治冲击，英国人就可能得面对包括食品和药品短缺的问题，还有航班停飞、出入境口岸的安全以及可能发生任何动乱。英国舆论无不感叹，议员们把英国政治人物传统上享誉的务实主义和协商手段葬送，他们还一并将英国人拖入未知之中，一个赌注下得太大的未知数。