“吹水站”红人宣称友人“委托”行窃·怪妇面控惹恼推事 （亚庇16日讯）妇女疑遭人利用，经常在超市内顺手牵羊，结果上得山多终遇虎，因偷窃3瓶蚝油被超市员工发现，移交警局查办。

（亚庇16日讯）妇女疑遭人利用，经常在超市内顺手牵羊，结果上得山多终遇虎，因偷窃3瓶蚝油被超市员工发现，移交警局查办。

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被告唐慧美（译音），45岁，被控于1月12日，在兵南邦实威霸级市场偷窃3瓶蚝油，抵触刑事法典380（偷窃）条文。在该条文下，可被判最高监禁10年，另加罚款。

“收集”4瓶蚝油获分1瓶

被告今日在推事庭面控时，通译员问她是否认罪，她点头，又问她是否要求情时，她摇头。推事史蒂芬妮语带严厉，再问被告是否求情，被告又再次摇头。推事调高声量，“提醒”被告若不求情，就给予被告最高刑罚，即10年监禁。

被告一听闻，便赶紧回嘴说：“啊，我才不要呢！”推事便督促被告快些求情，但被告迟迟都说不出话。

推事于是问被告是否已婚，被告竟语带天真地回答：“才不呢，我单身！”后来主控官官苏茜告诉推事，被告已离婚，主控官又一脸不悦地看着被告。

后来推事又问被告是否有孩子，被告突然高声地说：“是的，有一个！”被告还说，孩子目前由前夫的姐妹照顾。被告被捕前，是一名司机。

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被告告诉推事，她因工作不稳定，加上受朋友“所托”，才到超市偷东西。她说，这次到实威是为朋友“收集”蚝油，只要“凑够”4瓶，友人就会“分她一瓶”。

拒绝供出受谁指使

推事问她是否还有到其他超市偷东西，她说，其友人需要很多的清洁剂，所以她还到其他超市偷东西。

“只要有卖我要的东西，我就去（偷）。”

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此时，主控官站起来要求被告说出其口中的“友人”，但被告三缄其口。

推事随后宣判被告罚款1000令吉，若无法缴付罚款，就以3个月监禁代替。被告还反问推事是否今天内“交钱”，推事斩钉截铁地说：“是！不然就坐牢3个月！”

曾是教师活跃兵区

据悉，被告相当活跃于社交媒体群组“吹水站”，因经常“口出狂言”而成为“红人”，最终遭群组管理员踢出群组。

据闻被告曾是幼儿园教师，擅长钢琴，离职后生活不算稳定。她活跃于兵南邦区，并以“车时速20公里”而广为人知。

