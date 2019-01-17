林沧海．敦马，为了马来人，赶快承认统考吧！ 首相敦马哈迪日前接受《星洲日报》访问时说，要签名承认统考很容易，却要顾虑马来人的感受。此言论引起华社哗然，他事后试图解释说，他也须顾虑到华人及其他族群对敏感课题的感受，及辩说并没拒绝承认统考，也没违背竞选宣言，惟须先处理华、巫、以及东马土族间的经济鸿沟问题！他过后又解释说相较于承认华校文凭，马来人的问题更大，他身为纯马来政党的领袖，必须保护马来人的地位。

首相敦马哈迪日前接受《星洲日报》访问时说，要签名承认统考很容易，却要顾虑马来人的感受。此言论引起华社哗然，他事后试图解释说，他也须顾虑到华人及其他族群对敏感课题的感受，及辩说并没拒绝承认统考，也没违背竞选宣言，惟须先处理华、巫、以及东马土族间的经济鸿沟问题！他过后又解释说相较于承认华校文凭，马来人的问题更大，他身为纯马来政党的领袖，必须保护马来人的地位。

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风马牛不相及的东拉西扯，不知所云，笔者看得一头雾水！

其实，广大的马来社群会继续落后、贫穷，是被政客拖累！政客需要巫裔基层的支持，以不实的史料向他们洗脑，并毫无节制地金援他们，以保政权不变，却造就一班伸手要钱、贪污腐败、依赖成性的二世祖族群！

老马也已发现其偏帮的弊端与后遗症，不止一次苦口婆心的劝告，甚至声色俱厉地批评其族群，惟为时已晚，唤不醒执迷不悟之人！

笔者有个建议，假如老马想要一劳永逸地挽救其族群，看他是否愿意跳出种族主义的框框，换位思考？

方法就是全面承认独中及统考文凭，并把它纳入国家的正统教育体系，制度化经援，并鼓励巫裔同胞报读华校。

世人皆知，华文教育是全方位的教育系统，它奉行正确的世界历史价值观，不粉饰、不奉承，也不批评各宗教信仰，还教导我们修身养性、勤俭持家、居安思危的经商之道。

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我国华裔虽历经不公、打压、欺榨，却还能屹立不倒，皆因受益于此灵活的教育政策。

华社早已不在乎统考文凭是否被政府承认，他们在乎的只是国家的认同感。统考文凭已被全世界的高等学府所承认，反不被自己国家的政府承认，情何以堪？华社要的只是公平对待，得到政府的认可与正名而已，就是如此简单。

巫裔把孩子送到华小求学，让他们从启蒙时期便学习正确的人生观，相信他们长大后就会养成务实勤劳的习惯，而且在耳濡目染下，也能学习到华裔的经商之道，自然就能在商场上与华族一较长短了！

假如敦马还能以其垂暮之年及时醒悟，公平施政，不止可拨乱反正的救了其族群，也是国家之福！

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他虽无缘亲睹其民族的兴起，却将在其族群及马来西亚史上永垂青史！