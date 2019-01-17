黄子豪．民主制度的破绽 民主制度是林林种种政治制度中社会公约数最大的一个，但这不代表它是完美，也不代表民主肯定是社会问题的解决方案。

20世纪以来，政治体制最大的跃进，就是民主制度在全球的茁壮和成长。从20世纪初全球只有少量的国家赋予特定人群有限的民主权利，到今天，几乎大多数国家都赋予符合资格的国民广泛的民主权利，改变不可谓不大。

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无可否认，民主制度是林林种种政治制度中社会公约数最大的一个，但这不代表它是完美，也不代表民主肯定是社会问题的解决方案。全民公投一人一票决定政府实行的政策算是彻彻底底的民主吧？但英国自2016年至今纷扰不断的脱欧乱象，就是源于英国各社会阶层对脱欧公投所带来的好处和坏处的一厢情愿想法，而造成如今留不得，退不能的状况。

民主制度从原本权利归民的本意，为何会显露出民粹式的破绽呢？关键就在于知识和资讯。顾名思义，民主就是把权力下放到“国民”这一个社会单位。在这么一个庞大、繁杂又凌乱的社会单位制度里，要确保每个人的意志得到伸张，每一个人的意见获得接纳，那我们首先必须确保这些“国民”在意志和意见是经过一段正常的“工序”打造出来的。

所谓正常的工序，就是国民必须拥有相关方面足够的知识，获得广大光谱的资讯，更深一层的话，则需要经过所在的社区开放式的讨论，以及得到专业人士的咨询。只有实实在在经过这一套程序，那么，国民的意志和意见才算是符合真正民主的要求–理性、独立、自主。但这种完美主义，只可能在梦境里实现。现实状况根本不应许这种情况发生。先不说专业人士咨询涉及高昂费用，单单社区开放式讨论这一项，在一个宗教上保守，族群上多元，和贫富不均的社会，任何不起眼的议题，都可以被上纲上线成为事关民族大义，或者护教卫道的层面，而引起轩然大波。至于培养国民足够的知识和资讯，就先进国际社会来看，一般发达国家做不够，不发达国家简直做不到，只有超级大国只怕才有这个能耐和政治胸襟。

如果民主有这么大的破绽，那么怎么解决这个问题，或者是改良这个体制呢？在21世纪，地球上两个国家，给了我们两种答案。

第一，就是美国版本的分层式民主。第二，就是中国版本的社会主义精英制度。美国通过层层分权，把公民议政的机制彻底落实。彻底到什么程度，大概就是要不要在某市里建一个游泳池也可以提呈给市民公投。通过这么一个由下至上相互制衡的制度来维系最大程度的民主，但坏处是执政效率低，政策落实冗长。至于中国则通过民主集中制，把权力集合在经过以上完整工序打造出来的政治精英，由这班人负责制定他们认为最符合国民需求的政策。特点是效率极高，所谓“中国速度”就是这样产生的。而坏处显而易见，那就是国民只能逆来顺受。

这两种制度相比，并没有所谓好坏对错。未来，这两种制度也可能在两个国家之间交错更换。不过可以肯定的是，中美之间的矛盾和对抗，追根究底，其实就是源于这种意识形态的分别，经济上的竞争，只不过是台面功夫而已。