丁杰隆·脚车代步，在马来西亚可行吗？ 地方政府在脚车专用道的路线设计和周边设施需求，应花时间咨询脚车使用者，以避免浪费拨款纯粹画线。只有完善和覆盖面广的脚车专用道，以及更进步的共享脚车系统，才能提高民众选择脚车代步。

正当各大县市在大力推动脚车专用道建设，鼓励民众使用脚车代步的同时，号称我国首个无桩共享脚车系统oBike却在去年尾悄悄撤离本地市场。oBike自2017年4月在雪州推出市场，营运短短不到2年便结束营业，让许多民众质疑共享脚车或使用脚车通勤的文化是否能在我国普及？

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oBike的个案，绝对值得规划者反思，到底当中发生了什么问题，以及未来可以如何更好地处理。除了使用需求不如预期，公民意识薄弱，如共享脚车遭到使用者的随处停放、滥用乃至偷窃和肢解变卖而给社区秩序和市容衍生重重问题，以及营运者本身疏于停放空间管理和追踪丢失的共享脚车，许多县市议会针对共享脚车概念或系统的运作缺乏充份理解，未能制定清晰政策和规范指南，以致纷纷拒绝或暂停共享脚车的营运准证或计划，限制了oBike在地方上的扩张，这些都是导致oBike不幸夭折的主因，也和上级政府欲鼓励民众脚车代步政策，反其道而行。

当然，在亚洲，oBike绝非特殊，许多共享脚车系统过去一年因表现不佳而陆续倒闭或退出市场的比比皆是，譬如中国去年就发生史无前例的“共享脚车系统泡沫化”，但作为同样是后进者，台北YouBike脚车共享系统自2012年推出以来，不单只成了全球周转率最高的脚车共享系统，平均每台脚车每天服务12人次，亦在营运第四年转亏为盈，当中无疑有多项因素值得参照。

第一，公私合作必须强化，而非对立。脚车共享系统主张便利和弹性使用，地方政府则着重市容美观和公共秩序，因此两者必须加强沟通和跨局处协调，只要能解决脚车停放和秩序管理模式，其他问题都是小节。中国城市的系统普遍为“无桩”，台北YouBike则有设桩，虽然建设成本较高，但在公民意识不成熟的发展中国家城市，教育或强制使用者在使用后把脚车停在指定处，可确保不影响市容，也可减少地方政府的善后工作。

第二，台北YouBike的成功，其实有赖于市政府积极在铺设脚车专用道，同时确保行人的移动安全。若要让脚车通勤文化普及，脚车道规划就必须要有全面考虑，并从完善最后一里路开始。例如，在雪州，尽管州政府计划在2021年增设1000公里脚车专用道，但各县市政府针对脚车专用道的路线规划其实并不一致，所以必须先厘清，政府鼓励脚车代步，是要减少路面车辆，提高绿色交通使用率？

抑或，纯粹鼓励民众要多做休闲运动？若是前者，从捷运站、巴士站、学校周遭扩散延伸往住宅区，才应是脚车专用道铺设的起步点。

最后，城市与城市之间存在评比，暗地较劲在所难免，但地方政府不能因此操之过急，为做而做。多数县市议会为追求短期“公里数”目标，却又因预算有限，因此采取成本最便宜的“共享车道”而非“分割车道”规划法，即在马路涂上漆线并画上标志，脚车使用者必须和汽车共用车道，这其实存有安全隐忧，尽管“共享车道”同样在发达国家城市普及。地方政府在脚车专用道的路线设计和周边设施需求，应花时间咨询脚车使用者，以避免浪费拨款纯粹画线。只有完善和覆盖面广的脚车专用道，以及更进步的共享脚车系统，才能提高民众选择脚车代步。



（星洲日报/城乡大桌·作者：丁杰隆）