树上装置闭路电视．私枭“反监视”执法员 走私集团采用新策略，在走私地点附近的树上装置闭路电视，“反监视”警方执法人员的侦查，一旦发现不妥便即刻终止或更改走私行径，令警方的取缔面对挑战。

丘保罗（左起）、莫哈末尤索夫和沙利汉，展示水警起获的漏税洋酒。（图：星洲日报）

（柔佛．新山16日讯）走私集团采用新策略，在走私地点附近的树上装置闭路电视，“反监视”警方执法人员的侦查，一旦发现不妥便即刻终止或更改走私行径，令警方的取缔面对挑战。

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大马水警总指挥官莫哈末尤索夫，今天在大马南区水警第二行动部队指挥官丘保罗，以及代副指挥官沙利汉陪同下，于新闻发布会公布当局成功起获一批漏税洋酒时，揭露走私集团躲避执法的新招数。

尤索夫表示，水警近期展开的检举行动中，发现走私份子在上货卸货地点一带的大树安装闭路电视，以便监察警方的侦查。

画面可连接至手机

据了解，由于相关的器材价格不昂贵，且画面可连接至智慧手机，便利走私集团份子随时改变策略，避开警方逮捕。

“有鉴于此，情报显得至关重要，有效的情报线索对捉拿不法之徒达致事半功倍。”

漏税洋酒存放罗里内

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此外，尤索夫说，该第二行动部队昨天起获漏税洋酒时，发现走私份子将运载漏税洋酒的罗里停放在店屋外，店屋里则售卖缴付税务的洋酒。

警方相信此举可能是走私份子先把货品存放在罗里，视客户需求而进行交易。

随着春节临近，价格廉宜的漏税洋酒再度引致市场青睐。大马南区水警第二行动部队昨天晚上9时在新山顺利花园（Taman Nusa Bestari）柏斯达利1/2路店屋区，发现一辆载有129箱、价值约37万4840令吉各品牌走私洋酒的罗里。

尤索夫披露，执法人员是进行4小时视察后采取行动，目前正锁定2名年龄约30岁的男子展开侦查。

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去年破获31案件控12人

根据当局公布的数据，该部队于去年破获31起案件，提控12人，充公物品价值约851万5714令吉。

去年起获的走私香烟有20宗，10人遭提控，充公的80万2957盒漏税香烟价值约808万4245令吉。

至于走私酒则有11起，2人被提控充公4606瓶和3万2887罐漏税酒，价值约43万1468令吉。

当局呼吁民众与执法部队合作，拨打热线（07-2372222或03-22663225）提供情报，共同对付走私集团。

根據执法部队提供的照片，走私份子在树上装置闭路电视，以便高处“反监视”警方的侦查行动。（圖：星洲日報）