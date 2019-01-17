大马羽球超级500赛·“顺莹组合”与“发敏组合”挺进8强·大马将上演内战 东道主混双组合陈炳顺与吴柳莹携手吴顺发与赖洁敏，率先挺进大马羽球超级500赛8强，并且将上演内战，同时提前为大马锁定一席半决赛资格。

（图：马新社）

（吉隆坡17日讯）东道主混双组合陈炳顺与吴柳莹携手吴顺发与赖洁敏，率先挺进大马羽球超级500赛8强，并且将上演内战，同时提前为大马锁定一席半决赛资格。

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里约奥运会亚军陈炳顺与吴柳莹，今日在次圈（16强）赛以​17比21、21比17、21比15逆转中国的鲁恺与陈露，杀入复赛，对手正是国家队的师弟妹顺发与洁敏。

这是“顺莹组合”离开国家队以自由人身份参加的第2站比赛，两人甫在上周的泰国羽球超级300赛成功蝉联冠军。

顺发与洁敏是在另一场争夺，以21比13、21比19淘汰日本的保木卓朗与永原和可那。

此前，“顺莹组合”与“发敏组合”曾在国际赛有过一次交手，炳顺与柳莹在去年的印尼公开赛上以直落两局21比19打败师弟妹。