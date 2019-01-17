陈国伟：克服严峻挑战．致力深化马中经贸 马来西亚对华特使陈国伟表示，新政府在促进马中关系和经贸发展方面任重道远，我国各相关政府部门都致力于深化大马与中国的经济活动。

陈国伟（右五）赠送纪念品予陈友信（右六）。左一起为林励肯、丁扬岗、杨子威、石声亮、宋兆棠、林恒毅和陈天场、右一起为方天养、郭义民、马汉坤和杨元庆。（图：星洲日报）

（吉隆坡16日讯）马来西亚对华特使陈国伟表示，新政府在促进马中关系和经贸发展方面任重道远，我国各相关政府部门都致力于深化大马与中国的经济活动。

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他指出，目前，国际贸易及工业部、旅游部、财政部和外交部，皆采取积极的行动，以期马中双边在面对严峻挑战之际，加强合作，迈向更光明的未来。

去年来马中国游客增

陈国伟也是马中商务理事会主席。

他与一众理事接待马来西亚-中国总商会（简称马中总商会）拜访团时说，马中两国是友好邦国，509换政府之后，中方初期对新政府的关系和政策先采取观望和谨慎的态度，这乃是正常的。

他补充：“当我国暂停中资的大型工程时，曾引发舆论上的争议，加上社交媒体推波助澜之下，中国人民难免产生误解。不过，现在，中方大致上已了解大马不会跟中国唱反调，而首相也不断强调，马中关系始终友好，会继续推动双边合作。”

陈国伟指出，统计数据证明，2018年来马的中国游客不减反增，投入大马的中国直接投资更达致新高，虽然全年的数据尚未公布，但是首9个月的中国投资额，已占大马外来直接投资总额的32%，高居榜首。

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他也说，马中商务理事会需要国内各商协会，尤其是马中总商会的鼓励与支持，共同为马中两国更美好的前景作出贡献。

马中关系需时磨合

马中总商会总会长陈友信指出，我国应当与中国保持良好关系、巩固情谊、深化合作。

他强调：“马中关系需要磨合，新政府上台后，中国的观望态度固然正常，但不宜太久，两国的误区应尽速化解。马中总商会在这方面愿意配合马中商务理事会，携手为马中共创荣景。”

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他提到，马中两国领导已把2020年订为马中文化旅游年，今年则是马中建交45周年，此时此刻民心相通是最为重要的。

此外，他指出，中国高新科技也是值得我国学习与重视的领域，马中总商会今年在本地主办的第九届马中企业家大会同样会注重科技课题。

陈友信率领9人代表团拜会陈国伟。

参与者尚有副总会长拿督林恒毅、拿督陈天场和宋兆棠、副总财政杨子威、中央理事兼柔佛分会会长石声亮、中央理事兼青企会第一副主席林励肯、中央理事兼工商事务委员会主席丁扬岗，以及首席执行秘书周美馨。

马中商务理事会的出席者包括理事丹斯里杨元庆、拿督马汉坤和拿督郭义民、执行理事拿督方天养、研究主任甘德政以及马来西亚对华特使特别事务官廖勇胜。