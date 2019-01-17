“柔董联会绝对合法”．陈大锦：保留追究萧庆璋权利 柔佛州华校董教联合会主席陈大锦强调，柔州社团注册局已再三确认该会的合法性，对于前任署理主席萧庆璋一再发表诬蔑和不实的指责，他及董联会将保留法律追究权。

柔董联会成员召开新闻发布会澄清各项指责；左起为江仁瑞、吴天赐、陈锦洲、陈大锦、王必盛及陈大成。（图：星洲日报）

（峇株巴辖16日讯）柔佛州华校董教联合会主席陈大锦强调，柔州社团注册局已再三确认该会的合法性，对于前任署理主席萧庆璋一再发表诬蔑和不实的指责，他及董联会将保留法律追究权。

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陈大锦也是董总主席，他今日在柔董联会成员陪同下召开新闻发布会，澄清萧庆璋的各项指责。

他说，萧庆璋日前发表文告指“柔董联会是非法组织及主席陈大锦的合法地位”，并说“社团注册局官员将勒令柔董联会在半年内解散”，这些皆是毫无根据、子虚乌有的指责，令人深感愤慨。

注册局局长亲口认证

“社团注册局曾于2017年1月2日来函，说明本会是合法组织，而且我们刚于1月1日与柔州社团注册局局长叶珠亲面谈，再度获其肯定柔董联会的合法性，并表明尊重特别会员大会的决定。”

他指出，日前媒体电访叶珠亲询问此事时，也证实了“柔董联会具有合法性地位，主席陈大锦也合法，该局并无要求柔董联会解散重选和冻结该组织”。

“对于萧庆璋在报章上无理的指责，我们只有冷静对待，不做无谓的争执，坚持以建设代替破坏。”

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他表示，华教尚未得到公平对待，大家尚需多加努力，萧庆璋的无理指责，轻则诬蔑华教人士名誉，重则摧毁华教堡垒，不知道萧氏要的是什么？

保留法律追究权

他希望萧氏今后发言时要考虑到言论的真实性，不要无的放矢，并期盼萧氏真心服务华教，不要沽名钓誉，以毫无根据的指控扰乱华教平台，切莫沦落为华教的罪人。

陈大锦指出，他已接获峇株巴辖五校董事会委任他出任“董事会顾问”及“柔董联会代表”的信函，这也证实他是合法的柔董联会主席及董总主席。

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他说，萧庆璋之前质疑其董联会主席合法地位的指责，都已完全不成立。

“针对萧庆璋接二连三诬蔑我和董联会所带来的困扰和名誉损失，我们也保留法律追究权。”

出席者包括柔董联会务顾问吴天赐、财政王必盛、副总务陈锦洲与陈大成及理事江仁瑞。