杨敦祥．选区拨款机制需大刀阔斧改革 日前，柔佛州发生议员选区拨款，被承包商借机干捞抽佣30巴仙丑闻，令希盟政府在施政上蒙上重大污点。

日前，柔佛州发生议员选区拨款，被承包商借机干捞抽佣30巴仙丑闻，令希盟政府在施政上蒙上重大污点。

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希盟政府执政半年，须拿出更大政治决心和魄力，进行大刀阔斧的体制改革，才能回报选民对新政府支持和信任。

上演这类让亲者痛，仇者快的丑闻，其实已在我预料中。早在去年5月份，柔佛州政府发布选区拨款指南，沿用国阵政府机制，将选区拨款交由县署安排承包商和供应商时，我在选区拨款的汇报会中，对这类安排提出各种质疑和建议。在长达半年的时间里，我多次通过内部会议以及在去年12月份州议会致词中，表达新政府沿用这种分发选区拨款的方式，所将面对的问题和隐忧。

无奈，各种质疑和建议在风波发生前，犹如忠言逆耳般，一一石沉大海。

尽管柔佛希盟4党领导会议曾达致共识，呼吁所有受害者在发现类似干捞抽佣事件后，向柔佛州政府大臣署以及反贪污委员会等执法机构举报，但是，作为拥有行政权力的政府，我们不应该仅在于要求受害人进行举报。希盟政府最重要还是必须在体制上做出改变，才能在根源上，杜绝中间人有机会捞取利益。

选区拨款制度出现问题，除了让中间人有机会干捞抽佣外，执行过程中出现货不对版的案例，更是层出不穷。这将导致政府所拨出的款项，无法得到应得的价值。

笔者也曾接获受惠单位投诉后，向供应商反映问题。尽管接洽后，供应商愿意做出调整。但是，这类头痛医头，脚痛医脚的被动方式绝非良策。若一些受惠单位选择息事宁人，更难免会鞭长莫及，让腐蚀新政府的风气继续蔓延。

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唯一让我感到庆幸的是，希盟内有许多志同道合的州议员，都不赞成这类选区拨款制度。在丑闻发生后，我要求召开后座议员俱乐部紧急会议，再度商讨选区拨款机制，并获得后座议员们支持，要求修改来年的选区拨款机制。

我们不能一直以新政府刚执政作为施政失败的借口，更不应该掉以轻心，在同一块石头上再度摔跤。同样是拨款制度，希盟各阶层政府应效仿教育部，将拨款直接汇入受惠单位户口，让受惠单位能直接使用上述款项，以杜绝任何中间人，借机谋取高额利润。

但愿新政府，新气象下，柔佛州政府尽速做出调整，从新拟定新的拨款机制，别让丑闻有滋生的温床，使希联诸多成员彻底蒙羞。