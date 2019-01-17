新一代星女郎 周星驰要捧红鄂靖文是谁？ 从多年前的蓝洁瑛、邱淑贞、关之琳，到近代黄圣依、张雨绮、徐娇、林允，有幸当上周星驰电影女主角的星女郎，都“一定会红”。新一代的她是谁？

星爷周星驰“一手捧红”的女星，外界都成为“星女郎”。

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从多年前的蓝洁瑛、邱淑贞、关之琳，到近代黄圣依、张雨绮、徐娇、林允，有幸当上周星驰电影女主角的艺人，都“一定会红”。

而星爷在猪年的大年初一上映的《新喜剧之王》，日前曝光了女主角鄂靖文，大家都很好奇，这位新一代的星女郎到底是谁？

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事实上，鄂靖文是一位临时演员，参演过的电影就连片尾字幕都不曾出现她的名字，确确实实是一名“茄哩啡”。

当得知被选为星爷新作的女主角时，她说：“副导演总共打了3次电话，给我看了微信截图后我才相信，一开始以为是诈骗。”

鄂靖文，原名鄂博。现年29岁，1989年2月15日出生，是一名内地演员，来自中国黑龙江。她毕业于中央戏剧学院表演系。

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其实，毕业后的她曾在煤矿文工团工作，但最后还是向往喜剧发展，于是她辞去了公职，开始了她的娱圈之路。

虽然许多人对这一位“茄哩啡”不认识，其实她在2014年就开始就参加湖北卫视喜剧类选秀节目《我为喜剧狂》的第一季，还夺得冠军。节目评委谢娜更是大赞鄂靖文：“又漂亮又能演喜剧的，除了我，还有她。”