新一代星女郎 周星驰要捧红鄂靖文是谁？

星爷周星驰“一手捧红”的女星,外界都成为“星女郎”。

从多年前的蓝洁瑛、邱淑贞、关之琳,到近代黄圣依、张雨绮、徐娇、林允,有幸当上周星驰电影女主角的艺人,都“一定会红”。

而星爷在猪年的大年初一上映的《新喜剧之王》,日前曝光了女主角鄂靖文,大家都很好奇,这位新一代的星女郎到底是谁?

事实上,鄂靖文是一位临时演员,参演过的电影就连片尾字幕都不曾出现她的名字,确确实实是一名“茄哩啡”。

当得知被选为星爷新作的女主角时,她说:“副导演总共打了3次电话,给我看了微信截图后我才相信,一开始以为是诈骗。”

鄂靖文,原名鄂博。现年29岁,1989年2月15日出生,是一名内地演员,来自中国黑龙江。她毕业于中央戏剧学院表演系。

其实,毕业后的她曾在煤矿文工团工作,但最后还是向往喜剧发展,于是她辞去了公职,开始了她的娱圈之路。

虽然许多人对这一位“茄哩啡”不认识,其实她在2014年就开始就参加湖北卫视喜剧类选秀节目《我为喜剧狂》的第一季,还夺得冠军。节目评委谢娜更是大赞鄂靖文:“又漂亮又能演喜剧的,除了我,还有她。”