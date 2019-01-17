关丹UTC营业时间再缩短．商贩忧生存难 在政府宣布的最新调整下，关丹城市转型中心（UTC）的营业时间从本月22日开始，从现有的上午8时至傍晚7时，缩短至上午8时至下午5时，在中心内租单位营业的商家及小贩们担心人潮流失、生意减半，恐怕难继续生存而发愁。

关丹城市转型中心的营运时间从本月22日开始，调整至上午8时至下午5时。（图：星洲日报）

（关丹16日讯）在政府宣布的最新调整下，关丹城市转型中心（UTC）的营业时间从本月22日开始，从现有的上午8时至傍晚7时，缩短至上午8时至下午5时，在中心内租单位营业的商家及小贩们担心人潮流失、生意减半，恐怕难继续生存而发愁。

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业者受询时表示，从今年1月1日开始，国内各地的城市转型中心营业时间，已经从原本的上午8时至晚上10时，调整至目前的上午8时至傍晚7时，已经缩短了晚间3个小时的运作。如今在新调整下，关丹城市转型中心的营运时间进一步缩减至每天只有7个小时，下午5时就被逼打烊了。

沙比里：失去意义

关丹城市转型中心小食摊位及商店业者公会主席沙比里（50岁）受询时披露，自从关丹城市转型中心营运至傍晚7时后，饮食小贩中心内的顾客量大幅度减少，他本身所经营的煮炒摊生意额降低了大约40%。

“城市转型中心的创立是为了给人民方便，让那些平时白天工作忙碌的人，于傍晚下班后可以到这一站式的中心各服务柜台办理他们的事务，如缴付各种政府及官联企业服务账单及执照费，办理或更换身份证、护照等证件。

“如今傍晚后的营业时段一律取消了，让许多需要这些便利的人们带来不便，已经失去了它原有的意义和功能。”

没恢复原有时间盼检讨租金

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他披露，在饮食摊位小贩及小店铺租户一方来说，这个调整肯定导致他们做生意的时间减半，营业额及收入大受影响。如果可以，他们都希望政府让这城市转型中心恢复到原有的营运时间。

“这里的人潮向来很踊跃，过去即使在晚间，我们饮食小贩摊位都有不少食客，他们都是晚上抽空来办理事务时，在等候柜台小休重开时到来用餐。”

他说，如果当局无法恢复原有营业时间，就应该重新检讨租金，目前这些摊位及小店铺租金每月介于380至400令吉以上，如果生意欠佳，这样的收费已经变成不合理。

“两个星期前，我们小贩及商店业者们已经要求负责管理这栋大楼的关丹市议会降低租金，但是却被拒绝了，如今营业时间再度缩减，我们已经没有办法，只能再次发函提出要求。”

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业者认为，城市转型中心取消了晚间营运时间，就已经失去了它被创意的原意及功能。（图：星洲日报）

从今年1月1日开始，关丹城市转型中心已经调整了营运时间至傍晚7时。（图：星洲日报）

伊兹林阿兹米（42岁／熟食小贩）：生意恐减少50%

“虽然我们的营业时间已经调整到下午7时打烊，但是小食中心里的人潮到了下午4时后就冷清清了，因为政府部门柜台服务时间非常有限，这些民众只能争取时间办理，没空进来用餐或喝茶消磨等候的时间。如果转型中心再缩减营过时间，看来我们这里的生意起码减少50%。”

谭惠思（22岁／便利店业者）：盼恢复原有营运时间

“我希望当局恢复原有的营运时间，或维持现在的营运时间，不要再缩减了。我们这里店铺及小贩的生意，都是依赖到来城市转型中心里办事的人潮为客源，没有过路客，如果再缩减，生意量减半后，即使当局愿意降低租金，我们还有许多负担要应付，收入减少后，如何应付？”

方先生（28岁／便利店业者）：租金降低可减负担

“其实，依目前营业时间缩减到傍晚7时来说，虽然我们的生意减少一些，不过依然可以维持，一旦再缩减至下午5时，这就很难说了。我们这里小店铺的租金介于380至400令吉，如果市议会可以降低，至少可以让我们减轻一些负担。”

诺哈雅（42岁／裁缝师）：盼当局减租金

“坦白说，现在我店里的生意已经滑落了30%，一旦本月22日开始营业时间缩减到下午5时打烊后，生意减半的情况是可以预料的。如果市议会没办法恢复原有营运时间，就希望当局降低我们的租金吧，否则，我们真的难生存。”

关丹市议会：未讨论降低租金

关丹市议会公关主任诺卡玛华蒂受询时披露，关丹城市转型中心的营运时间已经确定从本月22日开始，调整至上午8时至下午5时。针对中心里小贩及店铺业者提出降低租金的要求，现阶段市议会并未进行讨论，如果有最新消息，当局将作出公布。