劝禁烟再有风波·青年被大骂5分钟 劝告旁人别吸烟再发生风波，一名青年在吃饭时不满毗邻桌子的男子抽烟，特别提醒对方别吸烟，结果被对方破口大骂长达5分钟，并建议青年如有不满，应该直接向执法单位投报。

1名青年前晚在脸书群组“大山脚吹水站”发帖，申诉自己只是劝告别人别吸烟反遭对方破口大骂的遭遇。

（槟城．大山脚17日讯）劝告旁人别吸烟再发生风波，一名青年在吃饭时不满毗邻桌子的男子抽烟，特别提醒对方别吸烟，结果被对方破口大骂长达5分钟，并建议青年如有不满，应该直接向执法单位投报。

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这名青年昨晚在脸书群组“大山脚吹水站”发帖，申诉自己在南美园一家茶室外吃饭时，因邻桌的一名男子抽烟，就开口劝告对方别抽烟，却没想到会被对方大骂没资格叫人不吸烟。

青年也声称对方还质问是哪个私会党的成员，并扬言今晚会“干了”青年。

为了保护自己，青年录下一段约51秒的视频，双方在视频中发生口角，对方说：“我吸烟与你没有关系，你可以去报官来抓我，只需要打一个电话，一切就解决了，干嘛要我们华人来吵？接下来，我觉得还会发生事情，社会不是这么平静的。”

青年强调自己是心平气和要求男子不要抽烟，没有要与对方争吵的意图，仅是希望对方尊重别人。

青年留言说：“对方叫他的朋友拍我的照片，甚至要摔爆我的手机，还说等下喝了酒就不能自我控制。茶室的一个西餐档主曾出来劝架，一样被语气不友善的男子赶走。”

青年自称离开时还被男子跟踪并记下车牌号码，由于感觉人身安全受到威胁，青年在事后已据情报案。

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他也强调自己是一名良民，没有任何背景，希望认识这名的男子的亲友可以提醒对方别有后续行动。

一名网民在青年的视频中留言时，认为禁烟令已导致人民分成两派人马，每天为香烟互相吵骂。