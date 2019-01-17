甘榜爪哇路垃圾问题悬而未决．2单位誓捉垃圾虫 无人管地带变垃圾场，附近遭垃圾味攻击的居民急跳脚，通过州议员求助彭亨州固体废料管理机构及阿南弗拉，准备捉垃圾虫！

现场大批居家和工商业垃圾，烈日下飘出阵阵臭味。（图：星洲日报）

（关丹16日讯）无人管地带变垃圾场，附近遭垃圾味攻击的居民急跳脚，通过州议员求助彭亨州固体废料管理机构及阿南弗拉，准备捉垃圾虫！

广告

距离甘榜爪哇大沟渠早市大约半公里，即甘榜爪哇路的尽头处，有片空地变成不负责任者丢弃工业和居家垃圾的场所，据空地旁的武吉士东阁75巷居民指出，当地自2015年起已有非法垃圾问题，3年来不断向有关当局投报，都无法捉到肇事者。

李飞辉：垃圾虫每周露天焚烧

居民李飞辉（30岁）指出，3年前垃圾从少量变得越来越多，据他观察，丢垃圾者每周有1至2次在当地焚烧垃圾，烟灰随风飘入家里，不但引起卫生问题，更担心风向导致点燃的垃圾飘入屋内造成火灾。

“他们焚烧垃圾的时间不定，丢垃圾的也是神出鬼没，有时用罗里或摩哆车，我们没有见过谁。”

陈俊广：盼民众合作捉垃圾虫

英迪拉马哥打州议员李健聪特助陈俊广希望涉及的民众和商家停止不负责任的丢垃圾行为，此举不仅间接影响当地卫生，也为民众带来不必要的困扰。

广告

同时，他希望民众合作一起捉垃圾虫，若发现任何人乱丢垃圾，可将他们的车牌以肇事时间与地点透过短片记录下来，再发送至当局：<a href=mailto:[email protected]>[email protected]</a>或直接WhatsApp士满慕州议员服务热线018-2290073。

萧玉兰：食物残渣曝晒飘臭

萧玉兰（62岁）则说，垃圾堆中经常包括食物残渣，烈日下引起浓烈腐臭味，只好关上门窗，也不再带孙子外出散步，生活受到极大困扰。

她说，当局曾经在该处安装“禁止就垃圾”木制告示牌，却在人们烧垃圾时一并烧掉。她认为，在当地安装闭路电视，才是遏制不负责任者最好的方法。

广告

陈静君：担心垃圾流入沟

陈静君（44岁）则说，垃圾在路边不但有碍市容，导致卫生问题，驾驶者出入更不方便。

“也担心雨天时，垃圾随着雨水流入沟渠会引起水患。”

固体废料官员将续巡逻监视

在陈俊广协助下，彭亨州固体废料管理机构执法官员努鲁纳吉表示将会与关丹市议会合作，持续在当地进行巡逻和暗中监视，以将垃圾虫提控上法庭。

他透露，执法组过去曾在该地点捉到8至10名垃圾虫，并且发出警告信。

“我们发现丢垃圾的以工业垃圾居多，当中有轮胎、家具和附近早市的小贩，其中用罗里运载垃圾的最多。”

他说，该机构有权援引2007年固体废料管理及公共卫生法令第672条文，将违例者提控上，罪成者可面对最高1万令吉罚款他也指出，过去曾有8宗案件被带上法庭，当中均属业者在士满慕、甘孟、甘榜迪南和雅姆地区丢弃非法垃圾。

“我们呼吁民众积极合作，一旦发现丢垃圾者，第一时间拍下他们的样貌、交通工具车牌或者录影，发送我们或市议会作为投报证据。”

另一方面，阿南弗拉地区服务组代表凯鲁阿兹曼说，有民众询及垃圾桶遗失或损坏，而需要向该公司重新申请一个前，必须先向警方和该公司投报。

“民众需要到阿南弗拉来，我们无法提供载送服务。”