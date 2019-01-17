宋明家·KLIA可以做得更好
登机柜台的长龙：排队等待领取登机准证（boarding pass）和行李托运超过半个小时，也是司空见惯浑闲事。
这6个月内，为了3个学术论坛和两个友情邀约，我和KLIA（吉隆坡国际机场）有5个约会；这些年对这机场的零星牢骚，突然间累积涂抹成一张异常清晰的“国门耻辱图”。
当然，我对KLIA2的素质同样也不满，但既然人家以“廉价”标榜自己，我也不好意思苛刻要求它。
作为外国旅客入境国土的主要大门，KLIA许多基本设施和服务人员的素质，和我们在其他先进国家机场的愉悦经验，相去甚远。
只要有过几次进出KLIA的经验，就可以写上厚厚一篇《KLIA机场弊病》论文。这么多弊病里头，最为人诟病的，应该是机场安全检查的素质；但这留着下一篇才写，今天只谈KLIA其他奇葩景况。
机场指示牌不明确：“指示牌不明确文化”在KLIA，似乎不是什么值得大惊小怪的问题；比如下了机去提取行李，走着走着有时候会突然迷失在一大堆商店中的迷宫；老符今天刚好在KLIA，拍了一张照片靠近电梯的指示牌为例，说这可能是某些牌子字体太小的缘故。
痴痴的等行李：在行李提领处的长时间等待，很多时候是个噩梦，等超过半个小时是常有的事。
登机柜台的长龙：排队等待领取登机准证（boarding pass）和行李托运超过半个小时，也是司空见惯浑闲事。
德士固本柜台：多年前有两次晚间时候购买固本，上了德士无意间发现收回来的余款少了几毛钱。有次又是夜晚回到KLIA，就特别注意这个；给了100令吉付73令吉40仙的车票，那柜台小妹真的少给了两毛！当场纠正她后，她什么也没说就归还余款，我说“Cik,tak baik buat macam ni”，她头低低的没有反应，当时赶着回家也就没再计较；还有就是那里的柜台服务员，很少会对顾客的“谢谢”给一个礼貌回应。
另，上星期前来KLIA的时候，德士司机提起外国游客常被固本柜台人员欺骗的问题，比如票价65令吉却被告知是75令吉，待付费后上了德士仔细一看固本，才知道被骗了。
柜台玩手机文化：做事认真、负责任的服务人员当然也有，但集体低头滑手机，或聚在一起聊天，似乎已成了KLIA柜台人员的普遍工作文化。偶尔旅客前来询问，服务人员从虚拟世界抽离出来，露出一副迷离眼神，似乎还不在状态里。另一例子：友人小香带了电器托运寄舱，被告知需到另一柜台去，结果该柜台两位小姐继续聊天，头也没转就示意她把箱子放上另一头的输送带，然后持续她们的八卦话题，小香提醒她们开动输送带，其中一位才站起来办正经事。
奇葩中文广告牌：不知这广告还在吗？这可能和机场公司没直接关系，但它挂在显眼的行李提领处，旅客在转盘前等待行李时无所事事，随时都会看到这超大电子广告，写着“包车游马来，中文就足够！”（很明显是把目标锁定只说中文的游客）；仔细一看，会发现许多令人发笑的语文问题。英文翻译除了“Enjoy travel servicesabroad in Mandarin”语句不通外（可以改为‘Enjoy Mandarin speaking travelservices’），其他还可以接受；最严重的是中文的怪异用词，比如“徜徉萤火虫之森”（什么是“之森”？）、“新人享300元红包”（这里指“newuser”，亦即‘新用户’）、“围观海龟生宝宝”（看就看，干嘛画蛇添足的“围观”？）、“找长鼻猴比美”（是赞美外国游客像猴子一样好/美？）等等，向懂中文的游客炫耀我国的“创意中文”。
从这些问题和弊病（还有其他诸如卫生、停车场、德士服务、餐饮选择等相关问题，不一而足），可看出机场服务理念缺少“以客为尊”的经营元素，不把旅客感受当一回事；表现出来的，就是以上所提及的敷衍塞责、心不在焉等工作文化。
我也相信问题不在于KLIA能不能改变，而是敢不敢改变。
只有管理层勇敢改变心态，坦诚认识和接受机场的优缺点，才能改变各个岗位员工的职业精神和服务素质，才能改变、看见更好的KLIA。
(星洲日报/微隐于学·作者·：宋明家·科学工作者)
文章来源：
星洲日报/微隐于学·作者·：宋明家·科学工作者·2019.01.17
宋明家·KLIA可以做得更好
这6个月内，为了3个学术论坛和两个友情邀约，我和KLIA（吉隆坡国际机场）有5个约会；这些年对这机场的零星牢骚，突然间累积涂抹成一张异常清晰的“国门耻辱图”。
当然，我对KLIA2的素质同样也不满，但既然人家以“廉价”标榜自己，我也不好意思苛刻要求它。
作为外国旅客入境国土的主要大门，KLIA许多基本设施和服务人员的素质，和我们在其他先进国家机场的愉悦经验，相去甚远。
只要有过几次进出KLIA的经验，就可以写上厚厚一篇《KLIA机场弊病》论文。这么多弊病里头，最为人诟病的，应该是机场安全检查的素质；但这留着下一篇才写，今天只谈KLIA其他奇葩景况。
机场指示牌不明确：“指示牌不明确文化”在KLIA，似乎不是什么值得大惊小怪的问题；比如下了机去提取行李，走着走着有时候会突然迷失在一大堆商店中的迷宫；老符今天刚好在KLIA，拍了一张照片靠近电梯的指示牌为例，说这可能是某些牌子字体太小的缘故。
痴痴的等行李：在行李提领处的长时间等待，很多时候是个噩梦，等超过半个小时是常有的事。
登机柜台的长龙：排队等待领取登机准证（boarding pass）和行李托运超过半个小时，也是司空见惯浑闲事。
德士固本柜台：多年前有两次晚间时候购买固本，上了德士无意间发现收回来的余款少了几毛钱。有次又是夜晚回到KLIA，就特别注意这个；给了100令吉付73令吉40仙的车票，那柜台小妹真的少给了两毛！当场纠正她后，她什么也没说就归还余款，我说“Cik,tak baik buat macam ni”，她头低低的没有反应，当时赶着回家也就没再计较；还有就是那里的柜台服务员，很少会对顾客的“谢谢”给一个礼貌回应。
另，上星期前来KLIA的时候，德士司机提起外国游客常被固本柜台人员欺骗的问题，比如票价65令吉却被告知是75令吉，待付费后上了德士仔细一看固本，才知道被骗了。
柜台玩手机文化：做事认真、负责任的服务人员当然也有，但集体低头滑手机，或聚在一起聊天，似乎已成了KLIA柜台人员的普遍工作文化。偶尔旅客前来询问，服务人员从虚拟世界抽离出来，露出一副迷离眼神，似乎还不在状态里。另一例子：友人小香带了电器托运寄舱，被告知需到另一柜台去，结果该柜台两位小姐继续聊天，头也没转就示意她把箱子放上另一头的输送带，然后持续她们的八卦话题，小香提醒她们开动输送带，其中一位才站起来办正经事。
奇葩中文广告牌：不知这广告还在吗？这可能和机场公司没直接关系，但它挂在显眼的行李提领处，旅客在转盘前等待行李时无所事事，随时都会看到这超大电子广告，写着“包车游马来，中文就足够！”（很明显是把目标锁定只说中文的游客）；仔细一看，会发现许多令人发笑的语文问题。英文翻译除了“Enjoy travel servicesabroad in Mandarin”语句不通外（可以改为‘Enjoy Mandarin speaking travelservices’），其他还可以接受；最严重的是中文的怪异用词，比如“徜徉萤火虫之森”（什么是“之森”？）、“新人享300元红包”（这里指“newuser”，亦即‘新用户’）、“围观海龟生宝宝”（看就看，干嘛画蛇添足的“围观”？）、“找长鼻猴比美”（是赞美外国游客像猴子一样好/美？）等等，向懂中文的游客炫耀我国的“创意中文”。
从这些问题和弊病（还有其他诸如卫生、停车场、德士服务、餐饮选择等相关问题，不一而足），可看出机场服务理念缺少“以客为尊”的经营元素，不把旅客感受当一回事；表现出来的，就是以上所提及的敷衍塞责、心不在焉等工作文化。
我也相信问题不在于KLIA能不能改变，而是敢不敢改变。
只有管理层勇敢改变心态，坦诚认识和接受机场的优缺点，才能改变各个岗位员工的职业精神和服务素质，才能改变、看见更好的KLIA。
(星洲日报/微隐于学·作者·：宋明家·科学工作者)
文章来源：星洲日报/微隐于学·作者·：宋明家·科学工作者·2019.01.17