赵祥和：团结融合结为一体 ‧并不会因此失去种族身份 网络上充斥着辱骂彼此或带有偏见的字眼，到底是谁在歧视谁？真的只有特定的种族备受歧视吗？我们又该如何走出恶性循环？

现任暨南国际大学咨商心理与人力资源发展学系副教授赵祥和（提到，当初英国为了殖民马来亚，采用分而治之的手段分化我国的各种族，现在我们应该重新认识彼此。（图：星洲日报）

2018年5月9日，马来西亚经历独立以来第一次的朝代更迭，当时许多人民期盼着新马来西亚的到来，期待“马来西亚人的马来西亚”不再只是一个喊得响亮的口号，能够真正的落到实处。

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然而，ICERD（消除一切形式种族歧视国际公约）签署决定出现U转、反ICERD大游行、啤酒销售女郎被羞辱等一连串与“种族”课题有关的事件发生后，让人意识到种族主义和歧视问题并未随着国阵政府走入历史，反而随时一触即发。

网络上充斥着辱骂彼此或带有偏见的字眼，到底是谁在歧视谁？真的只有特定的种族备受歧视吗？我们又该如何走出恶性循环？

现任暨南国际大学咨商心理与人力资源发展学系副教授的赵祥和，虽然在台湾定居多年，但一直持续关注马来西亚的政治局势和人民的生活现况，每当看到网上带有种族主义的评论时也不禁发出感叹，连连以数个“不健康”来形容现在的社会现状。

“某个程度上，我说的话可能会让大马华人不舒服：其实华人的心态不是那么健康。这是有政治历史文化的问题，在某程度上，我们对于友族、政府，多多少少会觉得我们是被欺负的。”

“但是欺负不是单方面造成的，然后我们一直觉得单方面谁欺负人了，这种是不健康的。”

比如一个孩子一直觉得父母没有尽责教导是父母的错，这个人就是不健康。

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“你父母有没有好好教你，和你有没有好好被教也有关系。他们已经尽己所能，但你的父母是有匮乏，所受的教育有限，他们的水平有限。你会长大，在马来西亚这片土地上生活100年、200年，你还觉得你的父母没有教你、欺负你，这样的心态还健康吗？你掉进了一个受害者的角色。”

“然后一直觉得人家要对你怎样？例如华教的政策不通过，就觉得别人要消灭你。对，也许人家真有这想法，但是你应该更自信、更健康地说：哦好，你希望我学你的，那我就学你的，但我还是坚持学自己的。”

他坦承，融合是非常困难的，即使美国、澳洲的歧视现象也很严重，甚至到了令人心生畏惧的阶段，所以他们需要各种法令来提醒人民切勿越线。

相比之下，马来西亚的情况要缓和许多。

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“其实华人亦经常歧视友族，因为我们被教育说他们比较差、比较懒、比较脏、比较不聪明，”

他说，但华人也没有比友族优秀很多。

“华人确实很勤劳，可是也有勤劳的后遗症，学不会平衡工作与生活。友族会在下班后带着孩子坐在海边，欣赏风景。这些我们都没有学到。”

应对自己的语言和文字有自信

“统考”一直是朝野各党的炒作工具，但“承认”永远是只闻楼梯响不见人下来，甚至一度将独中推到风口浪尖。

虽然赵祥和也是独中生，可他认为60所独中至今保留了自己的特色，却也限制了自己。

“像是生活在自己的世界里，被某种意识形态切割，然后生活在这个社会里，没有异族的朋友、没有亲密的生意伙伴、没有很亲近社会改革的朋友，是谁造成的？你能怪友族造成的吗？今天若你交游广阔，你的生活和方式是参与了这个社会，你会没有自信吗？你会那么怕友族吗？”

“你为什么怕友族来当华小的校长？他们来当校长是好事，让他们学中文，一旦语言、文字深植入他们脑中，他们的思想就会改变。为什么对你的语言、文字那么没有信心？”

他曾在中学的群组里看到未经证实的消息指出，政府欲派200名马来教师到中国学中文后到华小执教，当时群组里一阵哗然，发出各种担忧的声音。

他对此感到惊诧：这明明是一桩好事呀。

“独中生会有这样的想法，这是很不健康的。”

他认为，目前整个社会的心态处于集体不健康的阶段，尽管这是双方的问题，但若要改善，华人不妨先从自己开始伸出友谊之手，而非寄望别人。

“这种多元性对生命是好的，不会因此就失去种族身份。我们还是华人，但跟中国、香港、台湾的华人也不一样，就算我在台湾三十多年，台湾人还是认为我是马来西亚人，因为我们骨子里也有西化的思维，依然有别于在纯中式环境长大的人。”

“我们会重视隐私和界限，他们则是入侵式的。中国人的差距和我们就更大。跟他们相处，你会发现我们同样使用中文，但一句话各自要表达的含义可能不一样。”

就像“Ane，I bagi lu tau（大哥，我让你知道）”这句掺杂着马来语、福建话、淡米尔语的Rojak对话，只有马来西亚人一听便知，心领神会。

说到底，这才是真正的自己人。

他形容马来西亚像一碗沙拉，虽然有许多种类的蔬菜参杂其中，但各自仍是独立的个体，若不经过调配，固执地坚持自我就会产生矛盾。

“当初英国为了殖民，采用分而治之的手段分化我们，现在我们应该要好好地重新认识彼此，跟友族讨论，我们的国家才会有所改善。”

你已经有多久没有跟友族同胞坐下来好好聊聊了呢？

多元文化的心理咨商

古人云“橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳”，马来西亚的心理咨商模式和方法来自于西方国家，再加上我国是由不同文化背景的种族组成的，难免会出现水土不服的现象。

“最初西方人在处理心理问题的方式并无考虑到种族、语言、性别、阶级的差异，只采用白人或基督教思维的方式去处理、判断怎么样才是心理健康。”

“但是在马来西亚，我们的社会是多元种族构成的，有不同的价值观和文化。于是渐渐地会发现，原来那一套开始行不通。所以就发展出多元文化咨商。”

赵祥和说，马来西亚并非单元文化或语言单一的环境，各种族的文化和语言也会互相交融，因此要针对国情进行调整和改变，若不作调整，照本宣科的话，就变成一种“思想殖民”。

原来“殖民”不一定要通过战争、经济的手段，还有神不知鬼不觉，潜移默化的思想殖民。

“心理学里也有谈及殖民，日常生活中你不会察觉到自己被殖民。比如你是新一代，我告诉你该怎么生活，然后你回到家里跟上一代的父母相处就会产生严重冲突。

而这冲突的原因可能是你来找我谈过，不找我谈可能还没那么严重。那就有一些违反了我的专业能力，我应该是要让你的生活变得更好的，结果你变得更糟。”

这种水土不服，于数十年前便在号称“种族大熔炉”的美国初露端倪。美国亦是多元文化社会，国民包含白人、黑人、拉丁裔以及亚洲人等大量移民，文化差异很大，种族议题历史已久。

这种冲突在华人体系的家庭尤为严重，因为还处于上一代的父母将孩子送出国或让他们接受西式教育，当孩子们的思想随着教育、朋友圈、科技而产生变化，与双亲的隔阂会越来越大。

“孩子们会结交各种族各肤色的朋友，吸收的习惯也就会愈来愈多。但父母不适应。”

他坦言，心理咨商、治疗已有一套固定的模板，但这个模板是需要检讨的，若只遵循一套方法便会受限于一种思考方式，应该更有弹性地去发展。

因此在为一个人做心理辅导时，应将对方的身份、背景、语言、种族文化考虑在内，而并非生搬硬套，不顾一切地将西方的灵魂装入东方的躯壳里。