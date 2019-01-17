颜美秀．多用则灵不用则废 一名读者朋友在网络组群发来小学生上课时间表，叫我们找“亮点”，并给提示说“华小”。原来“亮点”是身为“华小”但时间表却用国文版简写，整张时间表没有一个华文字，似乎有失华校的特征。与此同时，也有时间表是采用双语（母语和国文简写）。

一名读者朋友在网络组群发来小学生上课时间表，叫我们找“亮点”，并给提示说“华小”。原来“亮点”是身为“华小”但时间表却用国文版简写，整张时间表没有一个华文字，似乎有失华校的特征。与此同时，也有时间表是采用双语（母语和国文简写）。

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ABC简写时间表看起来虽然简单，但家长就未必看得懂了，简单的可以猜测，如BC代表华文节，但一些科目的简写不是人人都猜得到，有家长反映，有时要问孩子才知道特定简写是什么科目、上什么节。

时间表没有用华文，也许很多人都认为只是小事，好处是还可以提前让小学生习惯，因为升上中学就是采用国文版简写的时间表了。不过，也有人认为，这等小事往往能够确立一个人在成长过程中对母语的态度与重视程度，所以不能忽略小细节。

这情况好比脸书名字使用华文名还是洋名、国文名，就像直凉中小学校友会会长余开云之前提倡的，华人应该在网上使用华文名，虽然使用国文名可方便友族朋友的辨识，但如果同时使用华文名字和国文名字，是不是会更好呢？

余老师也曾经举例，时用则存，不用则亡，如果大家都坚持在银行支票填写华文字签华文名，那么银行方也不敢妄自规定禁止使用华文字，在许多方面，大家都尽量简化和放弃使用华文，华文使用率渐受蚕食，那么华文在年轻一代的心中地位也慢慢式微了。