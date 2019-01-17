陈泽清．摆脱种族与宗教主义的魔障 想不到希盟政府也跟前朝政府如出一辙，跳不出种族主义的巢臼，牢牢囿限于狭隘的种族主义框框之内，无法摆脱种族主义的羁绊。

敦马基于需顾虑马来人的感受，陷承认统考之路于无止境，从之前只差一里路变成“路漫漫兮遥远兮”，让满怀希望的华社瞬间掉入谷底，失望与激愤，难以言喻。

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纷纷扰扰的承认统考课题忽悠了华社半个世纪，本以为改朝换代后新政府可以第一时间承认统考，可以为困扰华社多年的承认统考课题画上美丽的句号，完美落幕，岂料天不从人愿，想不到希盟政府也跟前朝政府如出一辙，跳不出种族主义的巢臼，牢牢囿限于狭隘的种族主义框框之内，无法摆脱种族主义的羁绊。

因为需照顾马来人的感受，将统考拒于千里之外，不仅如此，也将消除一切形式种族歧视国际公约（ICERD）束之高阁，此例一开，对今后我国朝先进国迈进不啻是一大障碍与阻力。

不是吗？因为要照顾马来人感受，长久以来，数以百万计的华裔子弟统考生被逼送往海外留学，数十年来，这些在海外学有专长的统考生落地生根，楚才晋用，试想，仅仅为了照顾马来人的感受，长久以来，许多统考生被逼留学他国，就业，大批专才因此而“沦落”异乡，为他人做嫁衣裳，对我国而言，人才的流失，不就是一大损失吗？再者，为了支付这些留学海外统考生的费用，半个世纪来所流失的外汇肯定是一笔为数可观的庞大数目。由此看来，因为为了照顾单一种族的感受，政府忽悠承认统考的后果导致人才外流与外汇流失，付出如此惨重的代价，划得来吗？

为了照顾马来人的感受，在正义与公义面前怯步也让我国在维护人权的历史记录上留下败笔。我国将ICERD束之高阁，不能与世界各国共襄盛举，义之所在，怯步退场，令人遗憾。

许多伊斯兰国家如阿拉伯诸国及印尼等都参与其盛，皆义不容辞的签署ICERD，这些国家能，为什么我国不能？尤其对改朝换代，夺权成功的希盟政府，大选前不就是信誓旦旦，把申张人权、维护法治、落实民主等普世价值喊得震天价响吗？那为什么对举世认同的ICERD面前却裹足不前，把大选前对人民的承诺抛之九霄云外？

须知，大凡欲迈向现代化国家的先决条件是必先淡化种族与宗教色彩，试问，如果一个国家的政策完全被单一种族与单一宗教所囿限、羁绊，凡是皆问过单一种族、单一宗教的感受，那还有什么民主可言？

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英国大学者培根说得好：“一个最可恶的人，是一切行为都以自我为中心，就像地球以自己为中心而转动，让其他的星球在周围环绕运行一样。”善哉斯言！狭隘的种族与宗教主义者正是犯上这样的毛病，冥顽不灵的以自己种族与宗教的观点来判断及解读问题，自以为本身的种族与宗教是最优越的而无视其他种族与宗教的感受，无疑的，这与民主制度所宣扬和倡导的人权、法治、公平、平等等普世价值完全背道而驰，这正是我国当前的写照。未来要松解我国被狭隘种族与宗教主义捆绑的窘境，无他，唯有以人权、法治、平等等民主思维来取而代之，我国才有望步上现代化的康庄大道。