张庆禄．吞云吐雾的自由与限制 底线是，你的自由不该对其他人造成伤害。

政府也许没料到，食肆禁烟政策会点燃烟民的熊熊怒火，至今未能扑灭。

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烟民的不满可不像缭绕的烟雾，虚无飘渺，这些反弹转换成实际行动，挑战政府的禁令。烟民维权俱乐部入禀法庭，要夺回在食肆抽烟的自由；另外也有烟民直接抗令，甚至以暴力对待劝阻他们的人。

禁烟与反禁烟之争议仍在持续，前者占尽上风，后者负隅顽抗。站在道德立场，我们很容易找到答案：抽烟危害健康。于是，判词斩钉截铁，毫不含糊：禁烟有理，反对无效。

问题是，这种泛道德化的结论，过于苍白，无法说服烟民。对于烟民的辩驳，反烟者需要正面回应，否则没有交锋，只有自我表演，何来和解与共识？

我们必须承认，烟民有抽烟的自由，不能以健康理由剥夺他们吞云吐雾的权利；一如我们不能以健康因素，禁止胖子塞满一嘴的零食。底线是，你的自由不该对其他人造成伤害。

二手烟有损健康，已经是常识，我们不该让自己的私欲对他人造成伤害，其他人没有义务为烟民的快乐付出代价（所以在这个前提下，抽烟的自由受到限制）。然而，即使我们（烟民与非烟民）都认同这个结论，矛盾依然没有完全解决。

烟民可以辩称，是非烟民剥夺了他们的快乐，若不想吸二手烟，非烟民可以选择到其他地方消费，而不是逼烟民走到食肆3尺以外，点燃香烟，享受生命。这种说法乍听之下不无道理。

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烟民要捍卫抽烟的自由，非烟民也有不吸二手烟的权利，两者产生矛盾冲突，谁该退让，各执一词；不过，从成本的角度思考，比起要众多非烟客（包括老幼）避开烟民或离开食肆，烟民多走几步，是更符合效益原则，更为合理的选项。

政府在食肆禁烟，意图良善，可保障非烟民的健康，只是在实施过程中，忽略了烟民的感受，引发对立情绪。即使是善意的举措，也要通过恰当的途径进行，以更多对话，更多宣导，更多鼓励来减少对立、纾解矛盾。如此，政策方可更顺利更有效施行，避免火爆场面的上演。