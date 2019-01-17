拯救失衡粮食供应‧科学家推出环保菜单
2019-01-17 13:53
拯救失衡粮食供应‧科学家推出环保菜单
菜单指出，欧洲人要少吃红肉、亚洲人少吃鱼、非洲人少吃淀粉类蔬菜，一步步用改变饮食拯救失衡的粮食供应链体系、造福下一代人类。
全球人口预测将在2050年达到100亿人，来自各国的37名科学家推出了一份对地球环境有益的菜单，藉时能够让所有人吃得健康，也可避免对大规模农耕或饲养造成负担。菜单指出，欧洲人要少吃红肉、亚洲人少吃鱼、非洲人少吃淀粉类蔬菜，一步步用改变饮食拯救失衡的粮食供应链体系、造福下一代人类。
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英国《卫报》指出，不健康的饮食是地球人健康状况不佳的主要原因，目前有8亿人处于饥饿状态，20亿人营养不良，另有20亿人超重或肥胖。如果这份菜单被人们广泛采纳，预估未来每年可拯救约1100万人的性命。专家建议，食用大量蔬菜水果，并以坚果和豆类当作主要的蛋白质来源。
科学家的目的是在喂饱所有人的同时，保存水源、避免扩大耕地、防止任何物种灭绝，并且减少导致气候变化的温室气体排放。然而，仅仅改变饮食不够，还必须将食物浪费减半，并且增加当前农田的粮食产量。
“救地球菜单”：
1.坚果：每日50克
2.豆类：每日75克
3.鱼肉：每日28克
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4.鸡蛋：每日13克
5.肉类：每日14克红肉和29克鸡肉
6.淀粉：每日232克全麦面包和白米，每日50克淀粉类植物。
7.奶制品：每日250克，相当于一杯牛奶。
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8.蔬果类：每日300克蔬菜及200克水果
文章来源：星洲日报‧2019.01.17
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