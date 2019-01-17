莎丽花：联邦认为砂很富有 . 采油税谈判停滞 （古晋17日讯）砂拉越政府向联邦政府争取20％石油及天然气开采税的谈判停滞不前！

砂首长署助理部长（法律、州及联邦关系及计划监督）莎丽花哈茜达：自从第14届全国大选变天后，石油及天然气开采税课题并没有重新回到谈判桌。

（古晋17日讯）砂拉越政府向联邦政府争取20％石油及天然气开采税的谈判停滞不前！ 据砂首长署助理部长（法律、州及联邦关系及计划监督）莎丽花哈茜达披露，自从第14届全国大选变天，砂政府与联邦政府不再同属一个阵营之后，砂政府争取20%石油及天然气开采税的谈判已经停滞不前。 联邦选后没行动 她说，过去砂政府与前朝政府对石油及天然气开采税从5%增至20%的谈判一直都在进行，但希望联盟在第14届全国大选取代国阵执政后，开采税的课题并没有重新回到谈判桌。 “新政府没有和我们谈开采税的课题，他们一直认为砂拉越很富有，而联邦政府却面对财务困难。” 莎丽花哈茜达接受星洲日报记者访问时强调，砂政府在石油及天然气开采税课题的立场上，若联邦政府愿意给出20%开采税，砂拉越乐于接受，也愿意回到谈判桌。 她表示，20%开采税也是砂希盟在第14届全国大选的承诺之一，但如今他们执政后，却没有行动。 莎丽花哈茜达指出，砂政府不能将全部心力放在开采税上，决定执行石油开采法令，这能带来石油及天然气领域的额外收入。同时，砂政府也要在与国油公司的生产分享合约（PSC）上，获得更多股份。 （新闻来源：砂拉越星洲日报。傅盛发／报导）