陈勇成·清廉，比5令吉值钱 希盟在金马仑补选陷入红衣女子贿选疑云，被撤除议员资格的原任金马仑国会议员西华拉治，就在1月15日针对此事到反贪会报案。

5块钱买得到选民的心吗？或许买不下你，但对于其他人，却未必不能。

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希盟在金马仑补选陷入红衣女子贿选疑云，被撤除议员资格的原任金马仑国会议员西华拉治，就在1月15日针对此事到反贪会报案。虽然他澄清自己并非为了报复，但不少网民依然认为，被指在509全国大选竞选期间，派发200至300令吉给原住民而涉及贿选的西华拉治，没有针对希盟的资格，也普遍认为给“志工”津贴，和送“选民”金钱有本质上的不同。

是否违反选举条例，我们只能交给反贪会和选委会经过调查后再加以评断。只是针对金马仑贿选疑云，有不少人是以数额为审判标准，认为仅仅5令吉，根本就购不得人心，买不了选票。

但同样的数值，从来就无法统一地概括各个人衡量金钱的价值。

曾有位吉兰丹选民透露，伊党在前几届大选中就曾经在胜选后履行承诺，送沙包和石头来惠民。身为外州人，第一次听闻觉得非常滑稽可笑，但对住在水灾频发的吉兰丹州民来说，与其给他们钱自行去买沙石，还不如把一罗里的实物载到家里更为实际，因为这是在当下，那一群受惠者认为最能迫切解决他们生活所需的东西。

509那天，国人拒绝贪腐的决心，奠下了新马来西亚的根基。因此在绝对清廉的标准之下，别说5令吉，就连一毛钱的“心意”，也要给得小心。确实，要新政府填补前朝留下的破洞并做出成绩，不只需要很多时间，还需要很多很多的心机。而在这段期间内，人们对于一些新政府持双重标准的指控，抱持睁一只眼闭一只眼的心态，也不难理解。

只是去年全国大选投下的那张选票，就像是选民给自己的一封悔过书，也是给希盟政府的定情信，告诫自己不再容忍姑息养奸的政治游戏，也把清廉象征的赌注，押在新政府身上。虽然政府已经换了半年多，似乎慢慢奏起了前朝的老调。执政后的一些高官，少了以前身为反对党的骨气，老马所识的，也可能不如选前的我们想象般，是条美丽和谐的路途。

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或许套用一名政治人物的比喻吧，我们在509那天投下的情书，于政治人物来可能只是一个参考，而不是圣书。