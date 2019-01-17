联邦愿协商归还权益 . 砂没必要公投表决 （古晋17日讯）砂首长署助理部长（法律、州及联邦关系及计划监督）莎丽花哈茜达表示，砂政府目前无意落实公投法。

（古晋17日讯）砂首长署助理部长（法律、州及联邦关系及计划监督）莎丽花哈茜达表示，砂政府目前无意落实公投法。 她说，砂人民的意愿是希望恢复平等伙伴地位及索回权益，而联邦政府也愿意对此开放与砂政府协商，因此没必要通过公投来表决。 “砂政府与联邦政府是在马来西亚框架内进行协商，我们必须确保协商过程及方式符合1963年建国契约精神。” 近年来，有砂民间组织及政治人物呼吁砂政府考虑落实公投法（Referendum Act）或“公投法令”（Referendum Ordinance），以便重大课题的决定能交由全砂人民表决。 莎丽花哈茜达接受星洲日报记者访问时指出，既然联邦政府愿意开放与砂政府协商，那么，砂政府不会考虑落实公投法。 她认同重大课题由人民表决的做法，但她强调，目前应该维持协商精神。 不公投不代表漠视民意 莎丽花哈茜表示，无意落实公投法，并不代表砂政府漠视民意。她说，尽管砂政府无意落实公投法，砂人民还是可以展开民意调查，对一些课题收集意见和表达立场。 （新闻来源：砂拉越星洲日报。傅盛发／报导）