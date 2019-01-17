莎丽花： 至今没申请油气开采准证 . 国油无视砂监管权 （古晋17日讯）砂政府从去年7月1日起全权负责监管砂州石油及天然气领域，包括上游及下游活动，惟国油公司迄今没遵守砂政府这项权力。

（古晋17日讯）砂政府从去年7月1日起全权负责监管砂州石油及天然气领域，包括上游及下游活动，惟国油公司迄今没遵守砂政府这项权力。 砂首长署助理部长（法律、州及联邦关系及计划监督）莎丽花哈茜达接受星洲日报访问时表示，国油公司迄今没向砂政府申请执照或准证，该公司也表明反对砂政府执行石油及天然气领域的监管权。 她说，砂政府的立场是，任何参与砂石油及天然气活动的个人或公司，必须在1958年砂拉越石油开采法令及2016年煤气分配法令下，申请执照、准证、租赁或准许。 续协商 促遵守砂法令 “尽管联邦政府及国油公司反对，但我们（砂政府）会继续和他们协商，他们今年必须遵从砂政府的法令。” 她强调，砂政府在执行石油及天然气领域监管权上立场坚定，因为这是宪法及1963年建国契约赋予砂拉越的权力。 非干涉国油运作 她表示，砂政府只是行使监管权，并非干涉国油公司在砂拉越的运作。实际上，该公司可继续如常运作，只是得遵从砂拉越石油开采法令，缴付必要的费用及申请执照。 （新闻来源：砂拉越星洲日报。傅盛发／报导）