我们的色界不一样！ 色盲，他们的世界只有灰色，有的欠缺了红色与绿色，有的看不见蓝色与黄色，他们的彩色世界是残缺的。

刘丁勇：逻辑思维，克服辨不出颜色的障碍。（图：星洲日报）

盲人，他们的世界是黑暗，看不见任何色彩；色盲，他们的世界只有灰色，有的欠缺了红色与绿色，有的看不见蓝色与黄色，他们的彩色世界是残缺的。

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对大部份人而言，色盲不会对一个人的生活造成很大影响，只是无法辨识特定的颜色，所以也不会很介怀。然而我们却忽略了，色盲会限制个人的学科与职业选择，当孩子要选择大学科系或就业取向时，色盲就会对某些科系或工作形成障碍。

刘丁勇：逻辑思维，克服辨不出颜色的障碍

这是一个关于色盲的故事。或许很多人都不觉得色盲有什么大问题，亲人或朋友当中也有色盲，但也不觉得影响他们的生活，也许会好奇的问一问他们“如何辨别交通灯转灯”或故意问他们“那辆车是什么颜色”，不存恶意，只是好奇或闹着玩。

但听了刘丁勇的叙述后才恍然大悟，原来色盲有这么多不便，有这么多的工作无法胜任，色盲是有单一与多重色盲之分。

刘丁勇，来自槟城北海，是一名雷达工程师，他创办了4家科技公司，也是2018年TEDx茨厂街主讲人之一。出席这场活动的人，都听了很多他的故事，没有出席的人或许也在报章及社交媒体上看过很多关于他如何克服色盲成为工程师，如何创立捐血平台BloodGo.com的报道。

天生色盲的他，在9岁时因为参加画画比赛而知道自己是一个多重色盲的小孩。

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“30年前，虽然大家知道什么是色盲，但没有人会认为色盲会带来什么问题，除了不会辨别颜色，生活上也不会有问题。我就利用自己的一套方法去解决颜色的问题，训练出不一样的逻辑思维去分析颜色去向。”

他追忆说，虽然父母从小就知道他有色盲问题，但也没有带他去找眼科医生检查，就如同大部份父母的鸵鸟心态，只要不是什么大问题，就任由孩子自由发展。

在没有人告诉他如何克服问题下，刘丁勇唯有用自己的方法磨练应对，别人辨颜色一眼就懂，而他则要在短时间内运用大数据逻辑，分析有关物品使用的颜色可能性来判断。

色盲，除了带给他无法分辨颜色，也改变了他日后的就业取向。

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就业碰钉子，重返校园进修

在中学毕业后，刘丁勇觉得自己的成绩不好，无法考入政府大学，所以他就出外找工作，心想一个中学毕业生也做不了什么工作，加上色盲，就找一些门槛比较低的工作。

“如厨房工作。我以为在厨房工作不需要高学问或文凭，中学毕业应该没有问题，于是我就去应征餐馆工作。但主管知道我是色盲后，就说不可以请我，原因是我无法分辨食物是否已经煮熟。”

第一份面试失败后，刘丁勇开始意识到色盲对他的前途影响。他想应征服饰销售员，也不行，因为无法准确拿到顾客所要求的衣服。

在往后两年里，他做过几份底层工作，最后决定重回校园，成绩也算不错让他顺利进入多媒体大学就读。

“我小时候的志愿是当无国界医生，因为对科学很有兴趣。但长大后我知道是不大可能，因为无法辨别血液颜色。所以大学选系时我选了第二志愿工程师。但读到第二年时，我又遇到难题，因为工程师需要检查各种电线，各种电线的颜色代表不同功能，这对一个色盲来说是做不到的，所以最后在与教授商量后，他建议我转读雷达工程系，一个不需要看颜色的工程师。”

刘丁勇说，虽然不会辨别颜色，但男生衣服来去也只是那几个颜色，黑白灰蓝这个安全色穿上身就一定不会出错。（图：星洲日报）

研发捐血平台，以另一种方式救人

2008年刘丁勇大学毕业，却遇上经济风暴，工程师也无用武之地，于是他又从低做起，在一间外资科技公司当文员，然后要求老板晚上让他参与研发组的工作。

“那是免费的加班，老板当然愿意，之后我就升职公司的工程师。后来英国总公司挖角，在大马开设研发部，由我担任主管。这是一间外资公司，我在工作时面对很大的文化冲击，他们教会了我要放慢脚步，这对我以后创业有很大的启发与帮助。”

做不成医生虽然是刘丁勇的遗憾，但他却把看不见血液的阻力转化成另一种动力，以另一种方式救人，那就是利用他的专长与伙伴建立一个捐血平台“BloodGo.com”，帮助急需血液的病人迅速找到适合的捐血者，以无国界的方式来救人。

“在大学时代，没有应用软件，但经常收到转发的短讯，当中不乏寻找捐血者的短讯。但这种方法效益不大，而且转发一个短讯需要两角钱，对学生来说也是一笔花费。来到资讯爆炸的现在，我们看到这种转发讯息就觉得很烦，甚至没有看就删除，因此我就想设计一个针对性及准确性高的捐血平台，让需要的人可以更快得到帮助。”

公众只需要到该网址登记为会员，写下血型、居住或工作地点，若到时有关地区需要找捐血者，平台就会发出讯息给会员，在最快时间内找到捐血者。

刘丁勇示范如何通过分析及思考来克服色盲问题。（图：星洲日报）

有些生活小细节，永远无法克服……

颜色，是刘丁勇的一个盲点，但他的理性思维帮他克服这问题。他举例，有一次他与朋友走在大道上，朋友要他跟着一辆某型号红色的车子，心想这下可难倒他了。

在接到这项指示后，刘丁勇就开始启动他的大数据思考模式，排除多余信息（朋友指定的汽车型号），再比对已知数据（这款车的特征）、颜色纪律逻辑（这款车有没有生产过指定颜色），最后再询问更多信息，就可以找出答案，用的时间也跟你们一样，大概是一秒钟。

这种快速思考、分析的能力，连他太太也不禁怀疑他是不是真的色盲。

但每次解答问题或执行指示时都要思考这么多，不累吗？他说：“没有办法啊，天生分不出颜色，就唯有靠其他方法克服。从小到大都这么做，我已经习惯了，而且通过这个方法，让我的思考逻辑变得更快及更清晰。”

从知道自己有色盲，到如今克服色盲所带来的不便，刘丁勇身边一些朋友也面对孩子有色盲问题来向他求救，要如何帮助孩子？

“我的建议是，让孩子们开发不需要辨别颜色的兴趣，让他以后有更多选择。同时，在孩子还小的时候，就要注意他们的生活，是否有什么不妥，及早带他们医治，帮助他们克服问题。”

不过，在生活一些小细节里，刘丁勇还是会需要太太帮忙，如在停车场找车位，现今大部份停车场都有安装绿灯与红灯方便驾驶者识别，这点刘丁勇就吃大亏了，所以他从不停这些有亮灯识别的停车场或直接使用代客泊车服务。

“我记得第一次与太太约会时，也使用代客泊车服务，当时太太还以为我很跩，这么多车位还要使用代客泊车服务！再者，医生教我们观察女儿粪便来知道她的健康状况，这令我感到很压力，我没有办法分辨，所以需要太太来做。”

洪武聪●我看到颜色，只是色调比较低沉

刘丁勇因为色盲无法实现他的第一志愿当医生，但他用思考逻辑克服了他对颜色的障碍，成就了另一番事业。

同样的，也有色盲障碍的建筑师洪武聪，虽然色盲没有阻碍他实现志愿，但也因为色盲而无法实现父亲想要他成为军人的愿望，反而成就了他现在的事业。

对一般人来说，设计工作都是要运用大量色彩的，而洪武聪是建筑师，颜色运用虽不是主调，但也是重要元素，难道设计是使用黑白元素吗？

洪武聪曾经这样形容自己的工作：“设计师的工作是分析问题，然后把问题解开，寻找一个综合性的解决方案。”所以色盲不是他的障碍。

与其他色盲人士一样，洪武聪也不知道自己是色盲，直至12岁父亲要送他去念军校，做身体检查时才发现，自然不过关而出局。

洪武聪在设计房子时，颜色不是他的主要想法，空间运用才是主角，当然若必须使用到色彩做设计，也难不倒他，色盲不会成为他的设计障碍。（图：TEDx茨厂街提供）

放弃飞机师梦想

他说：“当时念完小学要上中学，父亲帮我报考吉隆坡新街场军校，我也不知道父亲为什么要送我去念军校，可能是觉得军人是铁饭碗。不过，我小时候的愿望是当飞机师，所以也不抗拒考军校，谁知道做体检时发现自己是色盲，就知道不可以当飞机师，所以也就放弃了这个愿望。”

得知自己是色盲后，洪武聪及家人都觉得奇怪。

“因为我是看到颜色的，只是色调比较低沉，但颜色我都可以分辨出来！”

虽然在成长路上，色盲没有给洪武聪带来不便，但朋友们知道他是色盲后，偶尔会故意作弄他，但都无功而返。

“他们会故意问我一件东西是什么颜色，或明明是红色，他们却说是蓝色，以为我答不出来或被骗倒。其实我都看到是什么颜色啊，别想作弄我！”

洪武聪是青色及红色色盲，但不是完全看不到这两种颜色，只是所看到的颜色强度不一样，就好比普通人看到的是鲜红色，而他看到的是暗红色，颜色准确度比较差，但在生活或工作上是没有影响。

他表示，在得知自己是色盲后，没有再做进一步检查。只是后来发现原来舅舅也是色盲，才知道这是母亲家族遗传，通常色盲只遗传给男性。

色盲也有轻重之别

他认为，色盲不应该成为局限一个人志向发展的障碍，除了一些受限制的工作，色盲者不应因为看不见某些颜色而自我局限。

“从小到大，我不觉得色盲带给我什么不便。

我的联想观念很强，别人教过我的颜色，我就能分辨出其强度，再者也不是所有颜色都无法分辨，所以对我而言色盲并没有造成多大问题。”

洪武聪曾在演讲时说过，每个新项目即使艰难，都是一场未知的崭新挑战，而设计主要是分析问题，然后把紊乱的问题解开，再寻找一个综合性的解决方案。

身为设计师的他，设计方式与概念是解决设计房子时的方法，而不是表面陈设。所以在设计房子时，颜色不是他的主要想法，空间运用才是主角，当然若必须使用到色彩做设计，也难不倒他，色盲不会成为他的设计障碍。

反之，他觉得社会对色盲的误解，才是对色盲者设限。色盲也有分轻度与重度，不是完全无法辨别颜色。

“但因为大家对色盲的误解，局限了他们的发展，所以我觉得在检验色盲时，应该设立一个标准，而不是以偏概全的给色盲标签。”

延伸阅读

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画画老师与色盲患者的相遇。

色盲者80%以上是一种遗传缺陷，只有少部分因为眼疾而后天造成。