未完工就收租金．芙公市小贩接账单轰州政府 不满承诺了豁免租金，却又收到摊位租金账单，芙蓉公市小贩上网炮轰州政府“说好的芙蓉公市完工后才收租金呢？”

吴金财（左二起）、张聒翔、许礼叠及何永铧（右一）向公市贩商保证，豁免期将延长至3月份。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉16日讯）不满承诺了豁免租金，却又收到摊位租金账单，芙蓉公市小贩上网炮轰州政府“说好的芙蓉公市完工后才收租金呢？”

广告

网民今日图文并茂地上载至社交媒体群组中，指芙蓉公市小贩收到今年1月份的公市摊位租金账单，令他感到不满的是，州政府较早前已承诺将豁免摊位租金，直至所有摊位重新迁回公市楼上为止。

重建工程仍在进行中

网民上载的账单数额共为155令吉，其中95令吉为租金；另60令吉则是每月需缴付的维修费，该网民显然对没有被豁免租金而大感不满，在文中发泄道，他并非不情愿给百余令吉的租金，而是政府当时已经承诺，待公市重建工程完毕，所有小贩迁回公市，才结束豁免的政策；然而，重建工程仍在进行中，但州政府却言而无信，向小贩征收租金。

尽管如此，该网民并没有透露，是否已经就账单缴付租金。不过，针对上述事件，森州行政议员张聒翔在沉香州议员吴金财、芙蓉市议员何永铧、芙蓉公市贩商公会主席许礼叠的陪同下，在芙蓉公市紧急召开发布会作出解释。

大部份接获租金账单小贩，均是来自芙蓉公市底层的摊位。

芙蓉公市二楼的火患单位，目前正如火如荼重建中，预料会在3月竣工。（图：星洲日报）

张聒翔：豁免租金维持至3月

张聒翔指出，其实森州州务大臣拿督斯里阿敏努丁曾于2018年7月份巡视火灾后的芙蓉公市时，向公市贩商承诺，州政府会豁免所有公市贩商8至12月份的租金及维修费。

广告

“基于目前公市重建工程未竣工，加上有关租金账单是由系统发出，因此才会出现这样的情况。”

考量到很多小贩在公市火灾事件中受到影响，而且年关将至，为了减轻小贩的负担，张聒翔也捎来好消息，州政府将会延长租金豁免至2019年的3月份，意味着，贩商将在4月份才开始缴付摊位租金。

因此，他也呼吁所有公市贩商，若收到此账单无需缴付任何费用；并向贩商保证，豁免租金会维持到今年3月为止，希望小贩能在此期间安心做生意。

何永铧：已缴租金者4月自动扣除

广告

何永铧也补充，虽然目前只有少部份的小贩接到账单，也未听闻有小贩已缴付租金。若有任何小贩已经缴付账单的话，也无需担心，因为这笔租金将会在4月份自动扣除。

另一方面，何永铧也将会协助该公会向陆路交通局要求，由于公市缺乏停车位，希望在重建工程建竣前，不要取缔停泊在路边的轿车。

许礼叠：确定数贩商接账单

许礼叠指出，由于该公会并没有接获任何有关征收租金的反映，一度以为是误会，直至确定有数名在公市底层的鱼贩及杂货贩商均收到账单，才立即联络芙蓉公市领养人何永铧了解详情。

公市贩商自从将露天停车场充当临时摊位后，因停车位不足导致消费者锐减，公市的生意近来更是冷冷清清。因此，他感谢何永铧、张聒翔及吴金财在此事件的协助，让贩商能够延续多3个月的豁免期。

有部份贩商已经接获的1月份租金账单。（图：星洲日报）

网民将征收公市摊位账单上载至社交媒体网站，宣泄不满。（图：星洲日报）



豁免期森少了80万收入

“你知道吗？从2018年8月至2019年3月的豁免租金政策，州政府每月减少了逾10万令吉收入！”

张聒翔披露，芙蓉公市有超过800名贩商，根据数据显示，州政府每月可从芙蓉公市获得7万526令吉的租金及3万3885令吉的维修费，即超过10万令吉的收入；但随着芙蓉公市发生火灾后，州政府为了体谅生意受到影响的小贩，因此豁免了所有的费用。

“每月少了10万令吉，8个月的豁免期间，让州政府减少了80万令吉的收入。”

他认为，即便公市重建后，环境改善了，但州政府在短期内并不会加租。