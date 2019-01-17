兰花草．来日方长 世间的期待有一千种，最好的那种叫明日可期；人生中谎言也有一千种，最大的那种叫来日方长。

世间的期待有一千种，最好的那种叫明日可期；人生中谎言也有一千种，最大的那种叫来日方长。

广告

前朝承认统考的一里路，在风云变色后，迷失在十字路口。

承认独中统考是政治筹码，每当大选就沦为消费品。

副教育部长曾夸下海口，希盟一旦执政，会马上承认统考文凭，可惜事与愿违。

首相表示，要政府承认独中统考文凭很容易，只需签个名就行；但是，政府必须考虑到马来人的观感，同时必须事先解决国家财富分配差距问题，比起承认统考，马来人的问题更大。

承认统考这局棋，必须顾及友族感受，领导的一番言论，叫副教长情何以堪，大选前的承诺不能兑现，说过的话覆水难收，早知如此，大选前就不该口若悬河，信誓旦旦如今唯唯诺诺，顾左右而言他。

教育部长四两拨千金，坦言承认统考需5年时间来琢磨，标新立异以时间换取空间，推行小学新制度，小学生改穿黑鞋黑袜政策，让人叹为观止。

广告

2年之内，学校仍允许学生穿白鞋白袜上学，2年后，学生一律都得穿黑鞋黑袜。

学生穿黑鞋，弄脏了没关系，家长不用费心洗鞋子，黑得好黑得妙，黑得老妈不再呱呱叫。

校鞋不洗难道不臭吗？无厘头真让人匪夷所思，教长你可知道，许多家长还是喜欢孩子穿白鞋，校鞋弄脏了，教导孩子自己洗鞋子，从小培养清洁卫生观念，将来才能洁身自爱。

教长指示小学一年级到三年级的学生要快乐学习，取消考试制度，家长态度褒贬不一。

广告

有人担心：“废除考试，学生还会努力学习吗？”

副教长说：“要考试才会去读书，这是失败的教育模式。”

新学年新方案，许多问号让家长揪心不已。

一到三年级废除考试，到底老师们都清楚知道应该要如何去评估学生的课业和技能了吗？

前三级的学生无需考试，后三级的学生需要考试，先甜后苦就是成功的教育模式？

大考小考换成随堂测验和听写，老师随时测试学生课业水平，评估成绩好表示老师教得好，学生成绩差，显示老师的教法有问题，这就是所谓的快乐学习？

上有政策下有对策，对策永远比政策多，来日方长，让我们拭目以待，快乐学习成绩会更好。