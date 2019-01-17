陈明敏．习惯就好 距离混乱又忙碌的那一天已经过了一个星期，连续几天一边操作、一边摸索之后，对新的编采作业系统才逐渐上手。

距离混乱又忙碌的那一天已经过了一个星期，连续几天一边操作、一边摸索之后，对新的编采作业系统才逐渐上手。

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即使在一个月前已经进行好几次的培训和演练，直到新系统真正开跑的那一刻，才发觉自己在这变革面前有多么的措手不及。

把稿件“出版”到排版软件变成“签发”，从排版软件“退稿”到发稿系统变成“撤签”，还有新增的“调栏”、“调版”功能，要适应的何止是这些用词的转变？

凝视着眼前陌生的系统介面，突然之间脑袋就像当机那样，忘了该怎么把拟好标题的稿件传送到审题库里，或是在排版系统开好版芯后下一步要干什么呢？

其实工作内容一样是编辑和排版，只是改变了操作的方式，多了一些步骤，就足以让我们经历天翻地覆的巨变。

就像穿袜子时习惯先套上左脚，有一天突然把次序倒转，先穿上右脚的袜子，会觉得哪里不对劲似的，这种怪怪的感觉还会停留在身上好一段时间。

据说，一件事情只要连续做了21天，就会变成习惯，更何况，我们可是操作了旧系统好多年，一些人甚至是数十年啊，一时之间难以适应新的变革，也是在所难免的吧。

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新系统开跑的第一天的，同事水莲一边移动鼠标搬动稿件，一边嘴里嚷着“唉，以前的系统多方便，多好……”，还没说完又话锋一转：“哎呀，还是不要再说以前了，做人就是要向前看。”

说的也是，哪有耗费了那么多金钱、时间和精力，才在这时候说U转的道理呢，虽然我们常常在报章上看到类似的事情……而且，只要想到办公室里的资深同事，像排版员阿婵和阿月在“做女嗰阵时”就在报界服务至今时儿孙满堂，从早期手动排版直到电脑化后几次改变作业系统，她们依然稳守岗位，未被时代的巨轮压垮。

衷心佩服她们敬业乐业的精神之余，也暗忖着既然她们可以，我们没理由不行。

以21天效应来说，只要继续使用、继续探索，终究会得心应手的。

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就像每当操作着不熟悉的新功能时，总会默念“习惯就好”来抚平心中的别扭那样。

嗯，习惯就好。