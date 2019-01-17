难民租户自行凿地挖渠道．污水排沟“粪”气攻鼻 每天遭到“粪”气攻鼻，居民直呼受不了！

祖卡纳因（左起）向刘必文和难民租户了解情况，并承诺协助解决问题。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉16日讯）每天遭到“粪”气攻鼻，居民直呼受不了！

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住家排污系统堵塞，污水无法通往化粪池，屋主没处理，难民租户自行凿地挖渠道疏通，让污水直接排入大沟渠，导致住宅区臭气熏天。

刘必文：排污失效无法通化粪池

芙蓉小甘密忠诚园忠诚右巷13居民刘必文（68岁）指出，他住在当地大约38年，该巷两排住家的排污系统，都是衔接至其住家后的化粪池，多年来鲜少有状况。

近年来，当地许多民宅单位陆续出租给难民居住，以罗兴亚人居多，其住家对面的单位也在数个月前迎来罗兴亚租户，后来发现该单位的排污系统出了问题，因堵塞而无法通往化粪池。

难与租户沟通

“眼见无法顺利排污，难民租户竟自行凿开住家门口土地挖成渠道，让污水直接排到旁边的大沟渠，引发卫生问题，恶臭味可想而知，我们每天就活在异味中，如何忍受？”

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他说，他曾向租户反映问题，但由于语言不通，他们似懂非懂，而他一直没遇到屋主，尝试向租户索取对方的联络号码也不得要领，饱受异味困扰的他，只好找上芙蓉市议会和排污公司。

不想在臭味中过年

“市议会告诉我，住家范围之内不属于他们的管辖权限，他们帮不上忙；排污公司说，住家排污系统故障，应由屋主自费维修，言下之意是他们也做不了什么。”

无计可施之下，他唯有向媒体求助，希望尽快找出解决方案，加上农历新年快到了，若要在一片臭味中过节，相信什么心情也没有了。

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“他们总不能就这样让污水直接排入沟渠吧，试想想，若每一户居民都这么做，这里还能住人吗？市议会也是，即使那不属于他们的管辖范围，也至少可以把投诉交给有关单位吧？”

祖卡纳因：屋主须负全责

针对此事，负责服务小甘密区的芙蓉市议员祖卡纳因在接获《花城》社区报反映后，马上前往当地视察情况。

他说，当地有许多罗兴亚难民租户，其中有一人来马多年、能够以马来语交谈，因此他找来对方与刘必文住家对面的租户沟通，得知原来他们根本不知道不能自行挖渠道。

“他们说，屋主没有处理，所以自行设法解决，不知道这是错误的，我们已向他们说明情况，并承诺会协助他们解决问题，首先要联络屋主，要求他找人来维修排污系统。”

他指出，这种情况下，屋主确实需负上全责，他将透过市议会发出通告，指示屋主尽快处理，若对方没有采取行动，市议会有权对他开出罚单，甚至采取法律行动。

芙蓉小甘密忠诚园忠诚右巷13两排住家的排污系统，都衔接至其同一处化粪池。（图：星洲日报）