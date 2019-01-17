叙利亚IS炸弹攻击18死‧特朗普拟撤军引质疑 美国国防部证实，事件中有4名美国人死亡，包括2名美军、一名国防部文职人员及一名分判商；另有3名美国人受伤。IS事后承认责任。

（图：美联社）

美国总统特朗普上月说过，美国已击败叙利亚境内极端组织“哈里发国”（IS）势力，并宣布会从当地撤军。不过叙利亚北部曼比季周三再发生自杀式炸弹袭击，一名身穿炸弹背心的男子走到市中心的一间餐厅，引爆炸弹造成多人死伤。

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美国国防部证实，事件中有4名美国人死亡，包括2名美军、一名国防部文职人员及一名分判商；另有3名美国人受伤。IS事后承认责任。

《叙利亚人权瞭望台组织》表示，爆炸造成至少19人死亡。美国领导的“坚定决心行动”部队事后推文表示，美军当时在叙利亚进行日常巡逻。

特朗普和副总统彭斯先后发表声明，向遇难者表示哀悼。美国白宫表示，官员已向特朗普全面讲述事件，美国表示会继续监察叙利亚的局势。

美国智库战略专家表明：“历史上丢失土地并不代表被消灭，只是改变战略变成打游击战，这是IS现在做的事。”